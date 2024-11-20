Gıdada güvenlik alarmı

Gıda Mühendisleri Odası (GMO), son günlerde üzüm sucuklarında küflenme ve ürün içeriğiyle ilgili ciddi şikayetler alındığını bildirdi.

GMO Başkanı Beste Öymen, üzüm sucuklarının kalitesiz ve sağlıksız bir şekilde üretildiği, bazı ürünlerde küf oluşumunun görüldüğü ve ürünlerin gerçek üzüm suyu yerine farklı içeriklerle yapılmış olabileceği iddialarının hem tüketicilerin sağlığını tehlikeye attığını hem de sektörün güvenilirliğine gölge düşürdüğünü kaydetti.

Öymen, üzüm sucuklarında tüketiciler tarafından tespit edilen küflenme sorununun, özellikle yanlış saklama koşullarından veya hijyen eksikliklerinden kaynaklanabileceği gibi, ürünlerin doğru şekilde üretilmediğini de gösterebileceğini açıkladı.

Küflenmiş gıda ürünlerinin tüketilmesinin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğinden bahseden Öymen, bu durumun derhal incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bazı üzüm sucuklarının içeriklerinde belirtilen üzüm suyu yerine farklı maddelerin kullanıldığına dair iddialar olduğunu belirten Öymen, üzüm suyu yerine daha ucuz ve kalitesiz malzemelerle yapılan üretimlerin tüketici haklarını ihlal ettiğini ve “gıda sahtekârlığının” açık bir örneği olduğunu ifade etti.

Öymen, gıda ürünlerinin etiketlerinde yer alan içeriklerin doğru ve şeffaf bir şekilde belirtilmesinin, tüketicilerin güvenli gıda seçimleri yapabilmesi için zorunlu olduğunu da belirtti.

GMO Başkanı Öymen, “Ürün alırken, eğer sağlık açısından risk oluşturduğuna dair şüpheleriniz varsa, tüketici haklarınızı kullanarak ürün iade hakkınız olduğunu unutmayın. Gıda ürünlerinde kalite ve güvenlik standartlarına uymayan ürünlerle karşılaşırsanız, bu durumu denetim otoritelerine bildirebilir ve hukuki yollara başvurabilirsiniz.” ifadelerini de kullandı.

