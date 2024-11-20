‘2025 çok zor bir yıl olacak’

Filiz SEYİS

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri öncesinde açılış konuşması yaptı.

Canaltay, bütçe açığının büyüdüğünü ve bu koşullarda 2025 yılının da ekonomik zorlukların devam edeceği bir yıl olacağı gerçeğiyle yüzleşmeleri gerektiğini belirterek, “Mali disiplin ve bütçe disiplini, uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik için vazgeçilmezdir” dedi.

Canaltay, borçlanarak veya kamu kuruluşlarının zararlarını büyüterek bütçeyi yönetmenin uzun vadede ekonomik istikrarı tehdit edeceğine de işaret ederek, Devlet maliyesinin güçlenmesinin en önemli faktörlerinden biri olan kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması ve bir an önce “Orta Vadeli Kalınma Planı”nın ortaya konulması gerektiğini kaydetti.

Resmiye Eroğlu Canaltay, planlı kalkınmanın esas olduğuna da vurgu yaparak, bir an önce “Orta Vadeli Kalınma Planı”nı ortaya koyabilmeleri gerektiğini söyledi.

Canaltay, 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nın ülkeye ve halka hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Öngörülen bütçe 136 milyar 280 milyon TL

136 milyar 280 milyon TL olarak öngörülen bütçe yasa tasarısına ilişkin görüşmelerin 28 Kasım’da tamamlanması planlanıyor.

İlk toplantısı dün saat 10.45 sıralarında başlayan komite, açılışın ardından Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay, Mahkemeler ve Hukuk Dairesi bütçelerini ele alındı.

Bütçe görüşmelerinin programı

Komite, bugün Başbakanlık (Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Din İşleri Dairesi, Yayın Yüksek Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu) ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı; yarın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı (Bilgi Teknolojileri ve Haberle me Kurumu), Milli Eğitim Bakanlığı (Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi); 22 Kasım Cuma günü Polis, Ombudsman, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü, Rekabet Kurulu), İçişleri Bakanlığı bütçe yasa tasarılarını ele alacak.

Çalışmalarına 26 Kasım Salı günü devam edecek komite, GKK, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı (Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu, Genel Tarım Sigortası Fonu), Sağlık Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

27 Kasım Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı (Türk Ajansı Kıbrıs), Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerin görüşmesini yapacak olan komite, 28 Kasım Perşembe günü de Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçelerini ele alacak. Komite aynı gün 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü görüşüp oylayacak.

Öztürkler: Sıkı denetim şart

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Komite'de 2025 Mali Yılı Bütçesi açılış konuşması yaptı. Öztürkler, “bütçede, mali ve sıkı disiplin yanında, iyi bir denetimin de olmasının şart” olduğunu vurguladı.

Öztürkler, kamu kaynaklarının toplanması ve harcamaların yapılması için hükümetin, ulusal egemenliği temsil eden parlamentodan aldığı bir yetki olduğunu, bu bağlamda devlet bütçelerinin, toplum ile siyasi iktidar arasında kaynakların kullanımı konusunda yapılan bir sözleşme olarak da görülebileceğine işaret etti.

Berova: Hedef 2027’de denk bütçeye ulaşmak

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı hakkında Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde sunuş konuşması yaptı.

Maliye Bakanı Berova, KKTC ekonomisinde yaşanan daralmayı tolere etmek için 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi hazırlanırken gelir artırıcı ve gider azaltıcı ekonomik tedbirler ortaya konulduğunu ve bu doğrultuda hareket edildiğini ifade ederek, “Hükümetimizin, gelir artırıcı önlemleri yürürlüğe geçirmesi ve bu çalışmaların devamı halinde 2025 mali yılının bütçe açığı ile tamamlanması, 2026 mali yılından itibaren ise bütçe açığının kademeli olarak azaltılması ve 2027 yılında bütçe açığının kapatılarak denk bütçeye ulaşması hedeflenmektedir” dedi.

Muhalefet eleştirdi

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın ele alındığı Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde tasarının genel görüşmesi tamamlandı.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner konuşmasında, bütçe için “hayırlısı olsun” diyemeyeceğini belirterek, “hayır beklemenin aşırı iyimserlik içerdiğini” söyledi.

Bütçe Yasa Tasarısı’nın sektörlerin hassasiyetlerini görmezden geldiğini dile getiren Şahiner, “Enflasyon yönünden sıkıntılı bir mali yıl bizi bekliyor” dedi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, “Tarihi bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız… KKTC’nin 41 yıllık tarihinde en büyük bütçe açığını görüşmeye başlıyoruz” dedi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da, “Şaşırdık biraz” diyerek, Komite Başkanı ve Maliye Bakanı’nın çok farklı vizyonlarla bütçe açılış konuşması yapıldığını belirtti.

Bütçede büyük bir açık olduğunu ancak daha da kötüsünün sosyal bütçeleme alanına yatırımın azaltıldığını dile getiren Solyalı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçe payının düşürüldüğünü söyledi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, yeni bütçenin hayırlı olmasını dileyerek, bütçe rakamlarına göre 2025 yılının “zorlu” geçeceğini ifade etti.

CTP Milletvekili Armağan Candan da, hükümetin, beş yıllık kalkınma planı hazırlanacağını söylediğini belirterek, geçen bir yılda bu konuda herhangi bir "ses-seda" olmadığını belirtti.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise, “Gerçek nüfusu bilmeme halimiz devam ediyor” diyerek, nüfusun bu kadar kontrolsüz olmasının endişe verici bir durum olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanlığına 619 milyon 500 bin TL

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı ve oy çokluğuyla onaylandı.

Komitede daha sonra 619 milyon 500 bin TL’lik cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

gündemde ayrıca, 574 milyon 345 bin TL’lik cumhuriyet meclisi, 140 milyon 133 bin 900 TL’lik sayıştay başkanlığı bütçesi, 898 milyon 978 bin 300 TL’lik mahkemeler bütçesi, 307 milyon 435 bin TL’lik hukuk dairesi (başsavcılık) bütçesi bulunuyor.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda 619 milyon 500 bin TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.