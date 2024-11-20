Suna ERDEN

Kuzeydeki kasaplar, et fiyatlarının güneyde daha ucuz olması nedeniyle işlerin çok düştüğünü ve satışların dibe vurduğunu belirtirken; hayvan üreticileri binlerce kuzunun mandıralarda alıcı beklediğini söylüyor. Diyalog medyaya konuşan Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bir yandan ‘Mavi Dil’ hastalığı, diğer yandan et alımlarının güneye kayması nedeniyle çok zorda olduklarını belirterek “Biz battık” dedi.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar canlı yayında Mustafa Naimoğulları’na, sorunun çözülmesi yönünde ‘5’li kuzu masası’ önerdi. Tarım, Ekonomi ve Maliye bakanlarının yanı sıra Hayvan Üreticileri ve Kasaplar Birliği temsilcilerinden oluşacak 5’li kuzu masasına destek veren Naimoğulları “biz buna hazırız” dedi.

Maliyetler arttı

Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları, dün Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

Yetkililere ateş püsküren Naimoğulları, hayvancının elindeki kuzuları, oğlakları satamadığını ifade ederek, “üreticiyi düşünen yok” dedi.

“Mavi dil hastalığı ve ekonominin güneye kaymasından dert yanan Naimoğulları, şunları söyledi:

“Ülkede üretim yok, ekonomi aylarca önce güneye kaydı. Ülkede her şey pahalı oldu, elektriğe yüzde 32 zam geldi, üretim maliyetleri arttı. Tek ucuzlayan canlı hayvan ve çiğ süt fiyatı oldu. Ancak et fiyatları uçtu. Mayıs ayında canlı kuzu 270 TL idi, şimdi 230 TL oldu. Mayıs’ta oğlak 260 TL idi, şimdi 210 TL’ye indi. Tek ucuzlayan canlı hayvan fiyatı oldu.

Kasaplara ‘240 liraya aldığınız kuzuyu neden 500-600 TL’ye satmıyorsunuz’ dedik. Bana, ‘bizimle kavga etme, git Metehan Kapısında eylem yap’ dediler.

Denetim olmamasından dolayı pahalılık arttı ve herkes alışverişini güneyden yapmaya başladı.

Yılbaşı gelmesine rağmen hayvancının elinde 30 bin kasaplık kuzu kaldı.”

Binin üzerinde hayvan öldü

Mavi dil hastalığı nedeniyle binin üzerinde hayvanın telef olduğunu dile getiren Naimoğulları,

“Eylülün başında Dipkarpaz’da mavi dil hastalığı başladı, ilaçlama yapın dedim ancak harekete geçmediler. Hastalık Güzelyurt’a da ulaştı.

Tarım sigortası zararın az bir miktarını ödüyor. Hayvancının zararı büyük.”dedi.

“Son 6 aydır çiğ süt fiyatına zam yapılmadı ancak süt ürünlerine zam geldi” diyen Naimoğulları, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kimse sormuyor, çiğ süte zam gelmedi neden süt ürünlerine zam geldi.

Halkla, üreticiyle kim ilgilenecek. Herkes güneye gidiyor, buradaki üretici ne yapacak.

Bir kilo patates 140 TL oldu, çünkü üretim yok.

Aralık ayına geliyoruz, kuzular koyun, oğlaklar teke oldu. Denetim yok, üretim yok.

Ekonomi dibe vurdu, insanlar pahalılıktan kan ağlıyor. Üretici de tüketici de memnun değil.”

Hayvan üreticisi hazır

Naimoğulları, Akar’ın “Ekonomi, Maliye, Tarım bakanları, Hayvancılar Üreticileri ve Kasaplar Birliği 5’li bir kuzu masası oluştursa, elde kalan hayvanlarla ilgili bir çözüm üretilemez mi? Siz 5’li toplantıya hazır mısınız? sorusuna karşın şunları söyledi:

“Defalarca çağrıda bulundum, yazılı öneri sundum. ‘Bir miktar alın, denetim yapın’ dedik. Yüksek fiyatlara insanları kurban etmeyin dedik ancak bizi dinleyen olmadı.

Eğer iyi niyetleri varsa kursunlar masayı, biz hazırız. Diyalog’ta yetkililere çağrı yapsın.” Akar da canlı yayında “5’li kuzu masası derhal kurulsun, otursun toplansın, elde kalan hayvanlar kesilip satılsın, insanlar güneye gideceğine buradan et alsın” çağrısında bulundu.