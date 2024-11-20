Sabri henüz uyanmadı

Abdullah SUİÇMEZ

Haspolat-Taşkent ana yolu üzerinde biri ağır, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan sürücü 19 yaşındaki Mehmet Salih Ay dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, kazada yaralanan Sabri Baykuş’un hayati tehlikesinin sürdüğünü, şu anda uyutulduğunu açıkladı.

Polis, kazanın 13 Kasım 2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu’nun 3-4'üncü kilometreleri arasında meydana geldiğini anımsattı.

Polis memuru, Mehmet Salih Ay’ın yönetimindeki JU 988 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulduğunu anlattı.

Polis, zanlının o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet S.A. Bakr (E-38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını açıkladı.

Polis, kaza sonucu yaralanan JU 988 plakalı araç sürücünün aynı gün taburcu olduğunu ancak araçtaki yolcular Sabri Baykuş, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Polis, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca’nın ortopedi servisinde tedavilerinin sürdüğünü, Baykuş’un ise hayati tehlikesinin devam ettiğini, yoğun bakımda uyutulduğunu ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, her iki araç sürücüsünün süratini belirlemek için ölçümler yapıldığını ancak raporun henüz çıkmadığını söyledi.

Suçun nevi değişebilir

Polis, kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ve suçun nevinin değişme olasılığı olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Savcı da Baykuş’un entübe edildiğini, ithamın nevinin değişebileceğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Psikolojisi bozuldu

Zanlının avukatı ise müvekkilinin kazadan dolayı üzgün ve psikolojik baskı altında olduğunu, kalp kapakçıklarında sorun yaşadığını ifade ederek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.