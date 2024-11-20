Amerika’dan daha pahalı

Abdullah SUİÇMEZ
Kuzey Kıbrıs’ta patates fiyatı son zamanlarda uçtu. Bazı marketlerde 120-129 liradan satışa sunulan patatesin fiyatı, 3.48 dolara tekabül ediyor.
Dünyanın birçok ülkesiyle karşılaştırıldığında patates, Amerika’dan, Japonya’dan ve birçok ülkeden daha pahalıya satılıyor.
23 ülkeyi kapsayan listede Güney Kore ve Kuzey Kıbrıs’ın dışında diğer ülkelerde patates kilosu en yüksek 2.96 (100 TL), en düşük 1.86 (64 TL) dolara satılıyor.
Domates fiyatlarına bakıldığında ise KKTC, pahalılıkta Amerika, Yeni Zelanda ve İsveç’le yarışıyor.
KKTC’de bir kilo domates 114 liraya yani 3.33 dolara satılırken, 26 ülkenin bulunduğu en pahalı ülkeler arasında 21’inci sırada yer alıyor.
Patates boykotu başladı
Bu arada artan patates fiyatları, tüketicilerin tepkisine yol açtı. Özellikle marketlerdeki fahiş fiyatlardan şikâyetçi olan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapmaya başladı.
Farklı platformlarda örgütlenen tüketiciler, "Patates Boykotu" etiketiyle paylaşım yaparak, aşırı fiyat artışlarına dikkat çekiyor. Kullanıcılar, fiyatların düşmesi için patates almayı durduracaklarını belirtiyor ve üreticilerle marketleri sorumlu davranmaya davet ediyor.
Patates fiyatları (Kilo)
1. Güney Kore: 3.66 dolar
2. KKTC: 3.48 dolar
3. Amerika: 2.96 dolar
4. Tayvan: 2.73 dolar
5. Kosta Rika: 2.69 dolar
6. Japonya: 2.64 dolar
7. Kanada: 2.60 dolar
8. Çin(Hong Kong) : 2.51 dolar
9. İsviçre: 2.48 dolar
10. Avusturalya: 2.40 dolar
11. El Salvador: 2.38 dolar
12. Singapur: 2.20 dolar
13. Lüksemburg: 2.19 dolar
14. Fransa: 2.16 dolar
15. Norveç: 2.14 dolar
16. Yeni Zelanda: 2.09 dolar
17. Filipinler: 2.08 dolar
18. Danimarka: 2.07 dolar
19. Nijerya: 2.02 dolar
20. Hollanda: 1.94 dolar
21. Avusturya: 1.93 dolar
22. Belçika: 1.86 dolar
23. İrlanda:1.86 dolar
Domates fiyatları (Kilo)
1. İsviçre: 5.94 dolar
2. Güney Kore: 5.55 dolar
3. Yeni Zelanda: 5.26 dolar
4. Amerika: 4.90 dolar
5. Almanya: 4.61 dolar
6. Japonya: 4.39 dolar
7. Avusturalya: 4.31 dolar
8. Avusturya: 4.29 dolar
9. Norveç: 4.23 dolar
10. Danimarka: 4.21 dolar
11. Slovakya: 4.10 dolar
12. Kanada: 4.04 dolar
13. Finlandiya: 3.97 dolar
14. İsveç: 3.91 dolar
15. Lüksemburg: 3.80 dolar
16. İrlanda: 3. 60 dolar
17. Hollanda: 3.59 dolar
18. Fransa: 3.45 dolar
19. İngiltere: 3.33 dolar
20. Çin(Hong Kong) : 3.33 dolar dolar
21. KKTC: 3.33 dolar
22. Letonya: 3.25 dolar
23. Uruguay: 3.12 dolar
24. Tayvan: 3.11 dolar
25. Litvanya: 3.09 dolar
26. Mauritius (Afrika): 3.04 dolar
27. Panama: 2.98 dolar