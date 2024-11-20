Amerika’dan daha pahalı

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta patates fiyatı son zamanlarda uçtu. Bazı marketlerde 120-129 liradan satışa sunulan patatesin fiyatı, 3.48 dolara tekabül ediyor.

Dünyanın birçok ülkesiyle karşılaştırıldığında patates, Amerika’dan, Japonya’dan ve birçok ülkeden daha pahalıya satılıyor.

23 ülkeyi kapsayan listede Güney Kore ve Kuzey Kıbrıs’ın dışında diğer ülkelerde patates kilosu en yüksek 2.96 (100 TL), en düşük 1.86 (64 TL) dolara satılıyor.

Domates fiyatlarına bakıldığında ise KKTC, pahalılıkta Amerika, Yeni Zelanda ve İsveç’le yarışıyor.

KKTC’de bir kilo domates 114 liraya yani 3.33 dolara satılırken, 26 ülkenin bulunduğu en pahalı ülkeler arasında 21’inci sırada yer alıyor.

Patates boykotu başladı

Bu arada artan patates fiyatları, tüketicilerin tepkisine yol açtı. Özellikle marketlerdeki fahiş fiyatlardan şikâyetçi olan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapmaya başladı.

Farklı platformlarda örgütlenen tüketiciler, "Patates Boykotu" etiketiyle paylaşım yaparak, aşırı fiyat artışlarına dikkat çekiyor. Kullanıcılar, fiyatların düşmesi için patates almayı durduracaklarını belirtiyor ve üreticilerle marketleri sorumlu davranmaya davet ediyor.

Patates fiyatları (Kilo)

1. Güney Kore: 3.66 dolar

2. KKTC: 3.48 dolar

3. Amerika: 2.96 dolar

4. Tayvan: 2.73 dolar

5. Kosta Rika: 2.69 dolar

6. Japonya: 2.64 dolar

7. Kanada: 2.60 dolar

8. Çin(Hong Kong) : 2.51 dolar

9. İsviçre: 2.48 dolar

10. Avusturalya: 2.40 dolar

11. El Salvador: 2.38 dolar

12. Singapur: 2.20 dolar

13. Lüksemburg: 2.19 dolar

14. Fransa: 2.16 dolar

15. Norveç: 2.14 dolar

16. Yeni Zelanda: 2.09 dolar

17. Filipinler: 2.08 dolar

18. Danimarka: 2.07 dolar

19. Nijerya: 2.02 dolar

20. Hollanda: 1.94 dolar

21. Avusturya: 1.93 dolar

22. Belçika: 1.86 dolar

23. İrlanda:1.86 dolar



Domates fiyatları (Kilo)

1. İsviçre: 5.94 dolar

2. Güney Kore: 5.55 dolar

3. Yeni Zelanda: 5.26 dolar

4. Amerika: 4.90 dolar

5. Almanya: 4.61 dolar

6. Japonya: 4.39 dolar

7. Avusturalya: 4.31 dolar

8. Avusturya: 4.29 dolar

9. Norveç: 4.23 dolar

10. Danimarka: 4.21 dolar

11. Slovakya: 4.10 dolar

12. Kanada: 4.04 dolar

13. Finlandiya: 3.97 dolar

14. İsveç: 3.91 dolar

15. Lüksemburg: 3.80 dolar

16. İrlanda: 3. 60 dolar

17. Hollanda: 3.59 dolar

18. Fransa: 3.45 dolar

19. İngiltere: 3.33 dolar

20. Çin(Hong Kong) : 3.33 dolar dolar

21. KKTC: 3.33 dolar

22. Letonya: 3.25 dolar

23. Uruguay: 3.12 dolar

24. Tayvan: 3.11 dolar

25. Litvanya: 3.09 dolar

26. Mauritius (Afrika): 3.04 dolar

27. Panama: 2.98 dolar