Önlem alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın 2 tanınmış kasabı Ahmet Kamkam ile Azmi Erkasap, son zamanlarda et satışlarında düşüş olduğunu söyledi. Kamkam ile Erkasap, satışlardaki düşüşün alışverişin Güney Kıbrıs’a kaymasından kaynaklandığını ifade etti ve yetkililerin önlem alması gerektiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Ahmet Kamkam

“İşlerimizde düşüş olduğunu eskisi gibi işlerimizin olmadığını söylemek isterim. Şu anda sadece et değil her şey pahalı oldu. İnsanlar güneyde daha ucuz diye etini oradan almaya yöneldi. Hayvan hastalıklarının satışlarımızı etkilediğini düşünmüyorum. Mavi dil hastalığı atalarımızın zamanından beri var olan hastalıktır. Bu nedenle satışlarımızdaki azalmayı ben hastalığa değil de ekonomiye bağlıyorum.”



Azmi Erkasap

“Et satışları eskiye kıyasla kötü gidiyor. Millet güneyden et almayı tercih ediyor, büyük marketler açıldı ve ekonomik sıkıntılar et satışlarını etkiliyor. Hayvansal hastalıkların et satışlarına etkisi olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlarda gündeme gelen mavi dil hastalığı ile ilgili müşterilerimiz tedirgin olmuştu ancak şu anda o tedirginlik de ortadan kalktı. Yetkililerden beklentimiz hayvancıya destek olması, ham madde yemlerden aldığı gümrüğü kaldırması ve tarım arazilerine hatlar çekilerek sulu tarıma geçilmesini sağlamasını bekliyoruz. Sulu tarıma geçilirse maliyetlerin güneyin bile altına düşeceğini düşünüyorum.”