Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir restoranda garson olarak çalıştığı dönemde kasadan 22 bin 560 TL çalan Mete Erdemli, hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, Lefkoşa’da bir restoranda garson olarak çalışan sanığın 17-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında tasarrufunda bulundurduğu dükkan anahtarları ile iş yerine girerek, kasadan toplam 22 bin 560 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Yargıç, işverenin ifadesinde kamera görüntülerinde sanığın işlemiş olduğu suçun net olarak görüldüğünü söyleyip, şikayetçi olduğunu söyledi.

Ağır ceza yargıcı, 20 Ağustos’ta tutuklanan sanığın ifadesinde suçunu kabul edip, çaldığı paraların tümünü harcadığını söylediğini açıkladı.

Yargıç, yapılan araştırma sonucu sanığın tutuklandığı 20 Kasım 2024 tarihine kadar ülkede 326 gün izinsiz kaldığını açıkladı. Sanığı yargılandığı “müstahdem tarafından sirkat, bina açma” ve “ikamet izinsiz bulunmak" suçlarından suçlu bulup mahkum ettiklerini açıklayan yargıç, ciddi ve özellikle yaygın olan, toplumun huzurunu kaçıran suçlarda, caydırıcı bir ceza takdir edilmesi gerektiğini kaydetti.

7 yıl hapis öngörüyor

Sanığın mahkum olduğu müstahdem tarafından sirkat ve mülke tecavüz suçlarının 7 yıl hapis öngördüğünü söyleyen yargıç, “Son yıllardaki Ağır Ceza Mahkemesi gündemlerine bakıldığında, müstahdem tarafından sirkat, mülke tecavüz ve bina açma suçlarının oldukça yaygın suçlar olduğu görülmektedir. Bu tür suçların kamu düzenini yakından ilgilendirdiği aşikardır” dedi.

Yargıç, sanığın işvereni tarafından kendisine duyulan güveni suistimal ederek 22 bin 560 TL'yi sirkat ettiğini, böylesi sanıklara hoşgörü ile bakılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Yargıç, sanığın gönüllü ifade verdiğini, polise yardımcı olduğunu, mahkemeden özür dilediğini belirterek, bu hususların lehine değerlendirildiğini söyledi.

Tüm hususları ve cezalandırma ilke ve prensipleri ile yasal mevzuatı değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.