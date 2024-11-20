Bağlantıları mercek altında

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, öğrenci yurdunda düzenlenen baskında, kaldıkları odada 50 adet extacy türü uyuşturuculu hap bulunarak tutuklanan, Mert Büyüköztürk, Ahmet Aydın ve Ferhat Kömüralp, dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 15 Kasım 2024 tarihinde zanlı Mert Büyüköztürk’ün tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve saat 19.00 sıralarında, kalmakta olduğu öğrenci yurduna baskın yaptıklarını anımsattı.

Zanlının, yurt girişinde tespit edildiğini ve kaldığı yurt odasının arandığını belirten polis, çalışma masasının çekmecesinde, şeffaf poşet içerisinde, 50 adet extacy türü uyuşturuculu hap bulunduğunu mahkemeye hatırlattı.

Polis memuru, tutuklanan zanlının uyuşturucu hapları, Ahmet Aydın ve Ferhat Kömüralp’tan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, Ahmet Aydın ve Ferhat Kömüralp’ın da tutuklanarak, 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirten polis memuru, bu süre zarfından uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi.

Polis memuru, beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

