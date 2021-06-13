Kuzey Kıbrıs’taki yol ihalesinin Ankara’da sonuçlandırılması ve KKTC’li müteahhitlerin dışta bırakılmasına tepki gösteren Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu “KKTC'li müteahhitler evlerine kiraz mı götürsünler, yoksa ekmek yerine pasta mı yesinler?” diye sordu.

Meclis’te yaptığı konuşmanın özetini sosyal medya hesabından paylaşan Manavoğlu, yol ihalesine ilişkin şu görüşlere yer verdi:

“KKTC'de artık alt-yapı ihalesi çıkılmıyor, KKTC'li müteahhitler evlerine kiraz mı götürsünler yoksa ekmek yerine pasta mı yesinler?



Yol yapım çalışmaları başbakan büyükelçi ve bölge bakanı tarafından ulaştırma bakanının olmadığı günde ziyaret edildi, yollardan sorumlu ulaştırma bakanı değil başkaları.”HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu; TC-KKTC gençlik buluşmasına değinirken“KKTC gençleri yok.. UBP gençleri de 10’uncu sırada oturtuldu” dedi.