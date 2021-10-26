Güçler birleşti

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden NET Holding A.Ş. ile Nişantaşı Üniversitesi, öğrencilerin iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikler ile donatılarak iş dünyasına hazır bir şekilde mezun olmalarını, çalışanların ise güncel gelişmeleri takip edebilecekleri eğitim programlarında kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla güçlerini birleştirdi.



Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2021, 09:38

NET Holding A.Ş. ve Türkiye’de eğitime yaptığı katkılar ile en hızlı büyüyen ve NeoTech Kampüsü ile Avrupa’nın en büyük kapalı alanına sahip ilk teknoloji üniversitesi olan Nişantaşı Üniversitesi, öğrencilerin okudukları süre boyunca gerçek anlamda iş hayatına daha iyi bir şekilde hazırlanmalarını amaçlayan staj programları, ortak sertifika ve eğitim programları kapsamında iş birliği kararı aldı.Yapılan iş birliği neticesinde Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, Net Holding A.Ş. bünyesinde bulunan şirketlerde staj yapabilecek, Nişantaşı Üniversitesi ve Net Holding A.Ş. sektör ihtiyaçlarına yönelik ortak eğitim programları düzenleyebilecek. Aynı zamanda Net Holding A.Ş. çalışanları Nişantaşı Üniversitesi’nin yüksek lisans ve sertifika programlarından belirli oranlarda indirimli olarak istifade edebilecekler.