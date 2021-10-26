Muhaceret affı Meclisten onay aldı

Cumhuriyet Genel Kurulu dünkü oturumunda muhaceret affı öngören Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.

Tasarıyla ilgili konuşmalarda ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, her ülkeye geliş gidişler olduğunu ancak bunların diğer ülkelerde bir takım kurallara bağlı olduğunu söyledi. “Ancak bu ülkeye giriş çıkışlar hiçbir zaman denetlenmedi” diyen Özyiğit, ülkeye cebinde parası olmadan gelen bulunduğuna işaret etti.

Bu kişilerden bazılarının çalışmaya başladıktan sonra evlenip çoluk çocuğa karıştığını ve zaman içinde vatandaşlık talebinde bulunduğunu kaydeden Özyiğit, bunun denetimsizlikten kaynaklandığını söyledi.

Özyiğit, Lefkoşa Suriçi’nde doğup, büyüyenler ya da etnik kökeninden dolayı dışlananlar dururken burada yaşamadığı halde sürekli ve düzenli geliş gidişlerde bulunan kişilere vatandaşlık verilmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Özyiğit, yasa tasarısına oylarının ret olacağını söyledi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya da, hükümetin, bazı yerlere verdikleri sözleri yerine getirebilmek adına, Meclis’e bu iki yasa tasarısıyla geldiklerini söyledi.

CTP’nin, hangi milletten olduğu farketmeksizin, ülkeye getirilerek, işgücünün sömürülmesinin karşısında durduğunu belirten Derya, ekonomik kriz dönemlerinde yabancı iş gücünün, yerli işgücünün ekmeğini çalacak bir güç olarak görüldüğünü savundu.

İnsanların sömürülmesine karşı olduklarını ifade eden Derya, ülkede kendi nüfus kontrolümüzün yapılamamasını eleştirdi.

Görüşler ortaya kondu

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu da, 2019 yılında çıkan af yasasına atıfta bulunarak, bunun pandemiye takıldığı için orada da bir mağduriyet yaşandığını söyledi.

Yasanın geçmesi halinde yine bir affa ihtiyaç duyulacağını belirten Zaroğlu, bir defaya mahsus genel bir affın çıkması gerektiği düşüncesini dile getirdi.

Mağduriyet yaşayan insanların bundan kurtarılabilmesi gerektiğine işaret eden Zaroğlu, bu yasanın geçirilmesi gerektiği düşüncesini ve yasa tasarısına oyunun olumlu olacağını belirtti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, yasa tasarısıyla ilgili söylenmesi gerekenlerin söylendiğini ifade ederek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın kürsüden yaptığı konuşmayı kınadı.



Seçim yasakları başlamamasına rağmen hükümetin yaptığı ve yapmaya çalıştıklarının hukuka aykırı olduğunu ifade eden Özdenefe, hükümetin görev süresince yasa gücünde kararnamelerle, ülkeyi yönettiklerini söyledi.UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, soruları yanıtlayıp, yasada yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi ve sabıka kaydı şartı getirildiğini kaydetti.Turist vizesiyle gelenlere de sınırlama getirildiğine işaret eden Öztürk, yasanın vatandaşlıların önünü açmadığını belirtti.

İşyeri ve işgücü açığı var

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, dışarda bu yasayı bekleyen birçok insan, işyeri ve işgücü açığı olduğunu belirterek, bu yasanın öneminin herkesçe bilindiğinden bu yasaya hayır demenin doğru olmadığını söyledi.

Yasanın kapsamının çok daraltıldığına işaret eden Töre, yasanın aile bütünlüğü ve birlikteliği için de çok önemli olduğunu belirterek, burada çalışıp ailesini yanına alamayan birçok insan bulunduğunu belirtti.

Töre, bekleyen yasalar, seçim ve halkoylaması yasasının meclisten geçmesi ve erken seçimin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da, Pandemi döneminde mağduriyet yaşayan kişiler için bağışlama getirilmesini destekleyeceklerini daha önce de ifade ettiklerine işaret etti.

Baybars, yasanın kapsamının daraltıldığını, turist vizesiyle gelenlerin yasaya tabi olmamasının hükme bağlandığını aktardı.

Baybars, yasa tasarısına oylarının olumlu olduğunu kaydetti.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları da, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erkan Arıklı’nın konuşmalarını eleştirdi. Hamzaoğulları, oy birliğiyle komitelerde onaylanan yasaların neden gündeme alınmadığını sordu.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı madde madde okunarak, oylandı. Yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis’in bir sonraki birleşimi 28 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.