Saner’in kararı bekleniyor

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 30 Ekim’de gerçekleşecek olan kurultayı öncesinde genel başkan adayları bugün ‘sıra numarası için’ kura çekecek.

Genel başkanlık için 4 adayın ismi açıklanmakla birlikte Başbakan Ersan Saner’in son kararı henüz netleşmedi. Adaylardan Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre’nin bugün parti genel merkezinde bir araya gelerek Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun huzurunda kura çekeceği belirtildi.

Başbakan Saner’in bugünkü kura çekimine katılmaması ve adaylığını sürdürmesi halinde kurultayda 4’üncü sırada yarışacağı ifade edildi.

Tv2020’de canlı yayına katılan UBP Genel Başkan adayı Zorlu Töre, Başbakan Ersan Saner’in tavrının merak edildiğini söyledi. Töre “adaylığını sürdürecek mi, yoksa vaz mı geçecek bilmiyoruz” dedi.

Töre “skandal video paylaşımı partinize zarar veriyor mu?” sorusuna “elbette veriyordur” yanıtını verdi.

Kurultay önümüzdeki hafta sonu yapılacak



Bu arada Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak.4 adayın yarışacağı kurultay, 30 Ekim Cumartesi saat 09.00’da başlayacak ve 31 Ekim Pazar günü oy sayımının ardından tamamlanacak.Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alacak kurultayda, UBP üyesi 16 bin 484 kişi oy kullanabilecek. Kurultayda yaklaşık bin yeni üye ise, üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamayacak.UBP Tüzüğü’ne göre bir ay önce tamamlanan adaylık başvuru süresinde genel başkanlık için Ersan Saner, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre başvuru yaptı.Kurultayda, oy verme işleminin Cumartesi günü saat 12.00’de başlaması ve Pazar günü saat 19.00’da tamamlanması bekleniyor.Kurultayda, genel başkanlık seçimi, parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi yapılacak.