Kasa ayarlandı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu ayki maaş ödemelerinde bir sıkıntı olmadığını, bugün emeklilerin, perşembe günü de memurların maaşlarının ödeneceğini açıkladı.

Oğuz ayrıca dün 28 milyon borçlanmanın maaşları ödemek için olduğunu, gelecek hafta da Tarım Sigortası’nın ödemelerinin yapılacağını söyledi.

Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi esnasında konuşan Oğuz, 29 milyonun maaşlara gideceğini, gelecek hafta da Tarım Sigortası’nın ödemelerinin yapılacağını ifade etti.

Aynı tasarıyla ilgili konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, ülkenin içinde bulunduğu sorunlar ve siyasetteki sıkıntılara işaret ederek, özel bir gündemle toplanmış gibi bir gündemi olan meclisin çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları bertaraf edip, azaltabileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, dünyada pandemiye bağlı oluşan sorunlar ve ülkenin ekonomik sıkıntılarının herkesin malumu olduğunu belirtti.

Angolemli: 74 milyon alacak var

Tasarının madde madde okunması sırasında söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun İrsen Küçük’ün önerisiyle oy birliğiyle geçtiğini anımsatarak, aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen fona gereken önemin verilmediğini söyledi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun şu an 74 milyon alacağı olduğunu, faiziyle birlikte bu rakamın 77 milyonu geçtiğini ifade eden Angolemli, fonda sadece 1 ziraatçı olmasını eleştirdi.

Şahali: Kaynak rehin tutuluyor

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, miadını tamamlamış bir meclisin görev yapma hevesi olan bir milletvekili olduğunu belirterek, geçen yıl kısmi bir kuraklık yaşandığından Genel Tarım Sigortası Fonu’nun ülkenin gündeminde olduğunu söyledi.



Genel Tarım Sigortası Fonu’nun, hazinden çıkan bir ödenek olmadığını belirten Şahali, sokaktaki yurttaşın hakkından bir pay eksilmediğine işaret etti.CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları da “Bu yasa Haziran’da geçse ve tazminatlar o zaman ödenseydi, her şey daha ucuza alınabilirdi” dedi.CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, bütçe ödeneği konusunda Maliye Bakanlığı’nın üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirip getiremeyeceğini sordu.

Oğuz: Gelecek hafta ödenecek

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, Maliye Bakanlığı’nın Tarım Sigortası Fonu yetkilileriyle gelecek hafta görüşerek, çalışmalarını yapacağını ve ödemelerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Oğuz, 28 milyon borçlanmanın maaşları ödemek için olduğunu, gelecek hafta da Tarım Sigortası’nın ödemelerinin yapılacağını söyledi.

Öte yandan Bakan Oğuz, bu ayki maaş ödemelerinde bir sıkıntı olmadığını, bugün emeklilerin, perşembe günü de memurların maaşlarının ödeneceğini açıkladı.

BRT’de yayımlanan 18.Saat programında konuşan Oğuz, “maaşların ödenmeyeceğine” yönelik söylemleri doğru bulmadığını dile getirdi.

Oğuz, şubat ayına ait hayat pahalılığını kasım ayının ilk haftası ödemeyi planladıklarını, öğretmen hazırlık ödenekleri ve ek mesailerle ilgili de çalışmaların sürdüğünü aktardı.