Umutsuz olmayın

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde yaşanan döviz artışından halkın en az şekilde etkilenmesi için bir takım kararlar alınabileceğini söyledi. Tatar, Cumhurbaşkanlığının bu kararların alınmasında hükümete destek verebileceğini belirtti.

Dövizde yaşanan artışın alım gücünü etkilediğini, ancak döviz artışlarının bir yerde bir dengeye oturduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunun için elbette hükümetler, belki de bizim desteğimiz ile de, ne gibi kararlar alınabilir ki dövizin bu şekilde artışı genel halk kitlelerini en az şekilde etkilesin diye konuşulabilir. Biz de bunun öncülüğünü yapabiliriz ki zaten yapıyoruz” diye konuştu.



Halka “karamsar” ve “umutsuz” olmama çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ama tabii ki çok da karamsar ve çok da umutsuz olmamak lazım, çünkü netice itibarıyla bir devlet var, bu devleti yönetenler var, bu devletin iş dünyası, çiftçisi, hayvancısı, tarımcısı var… Her türlü sektör bir araya gelmek suretiyle bütün bu sıkıntıların aşılması için herkes elini vicdanına koyup, herkes kendine düşen fedakarlığı yaparak bu süreci yönetmek durumundayız” dedi.

Herkes kendine düşen fedakarlığı yapacak

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki ekonomik durumla ilgili bir takım tartışmaların devam etmekte olduğuna işaret ederek, “Dünyada da büyük bir sıkıntı var. Dünyada pahalılık, dünyada farklı dengelerin ortaya çıkması için büyük ülkeler arasında verilen mücadele… Dövizin artması alım gücünü etkilemektedir, ama bu ülke çok döviz artışları gördü. Bu döviz artışları da bir yerde bir dengeye oturur. Elbette hükümetler oturup, belki de bizim desteğimiz ile de birlikte, ne gibi kararlar alınabilir ki bu dövizin bu şekilde artışı genel halk kitlelerini en az şekilde etkilesin… Tüm bunlar konuşulabilir. Biz de bunun öncülüğünü yapabiliriz ki zaten yapıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ama tabii ki çok da karamsar ve çok da umutsuz olmamak lazım, çünkü netice itibarıyla bir devlet var, bu devleti yönetenler var, bu devletin iş dünyası, çiftçisi, hayvancısı, tarımcısı var… Her türlü sektör bir araya gelmek suretiyle bütün bu sıkıntıların aşılması için herkes elini vicdanına koyup, herkes kendine düşen fedakarlığı yaparak bu süreci yönetmek durumundayız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2021, 10:02