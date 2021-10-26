Rum kesiminde 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 27 bin 404 test sonucu 71’i yerel 127 pozitif Covid-19 vakasına rastlandı. Güney Kıbrıs'ta ise Covid- 19'dan 2 yeni can kaybı olurken, 189 vaka belirlendi.
KKTC Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, son 24 saatte 27 bin 404 test yapıldı, 71'i yerel 127 pozitif vakaya rastlandı, 188 kişi taburcu edildi.
Vakaların 2’sinin yurt dışından geldiği, 54’ünün gözetim altında olan temaslılardan olduğu kaydedildi.
Vakaların 26’sı Lefkoşa, 14’ü Girne, 17’si Gazimağusa, 10’u İskele, 3’ü Güzelyurt, 1’i de Lefke’den olduğu; yoğun bakımda olan hasta sayısının 6 olduğunu belirtildi.
Covid-19 genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 3.417.409
Toplam vaka sayısı: 21.833
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 20.593
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1155
pandemi merkezindeki hasta sayısı: 34
Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 1115
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 87
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1478
Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 449
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 650
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6407
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 72.259
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs'ta Covid- 19'dan 2 yeni can kaybının yaşandığı dün 189 vaka belirlendi.
Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hastanede, 20'sinin durumu ağır, 59 hasta tedavi görüyor.
Dün yapılan 60 bin 998 testle toplam vaka sayısı 123 bin 546'ya yükseldi.
Toplam ölü sayısı ise 570 oldu.