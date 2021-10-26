Rum kesiminde 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 27 bin 404 test sonucu 71’i yerel 127 pozitif Covid-19 vakasına rastlandı. Güney Kıbrıs'ta ise Covid- 19'dan 2 yeni can kaybı olurken, 189 vaka belirlendi.

KKTC Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, son 24 saatte 27 bin 404 test yapıldı, 71'i yerel 127 pozitif vakaya rastlandı, 188 kişi taburcu edildi.

Vakaların 2’sinin yurt dışından geldiği, 54’ünün gözetim altında olan temaslılardan olduğu kaydedildi.

Vakaların 26’sı Lefkoşa, 14’ü Girne, 17’si Gazimağusa, 10’u İskele, 3’ü Güzelyurt, 1’i de Lefke’den olduğu; yoğun bakımda olan hasta sayısının 6 olduğunu belirtildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 3.417.409

Toplam vaka sayısı: 21.833

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 20.593

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1155

pandemi merkezindeki hasta sayısı: 34

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 1115

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 87



Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1478

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 449

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 650

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6407

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 72.259

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta Covid- 19'dan 2 yeni can kaybının yaşandığı dün 189 vaka belirlendi.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hastanede, 20'sinin durumu ağır, 59 hasta tedavi görüyor.

Dün yapılan 60 bin 998 testle toplam vaka sayısı 123 bin 546'ya yükseldi.

Toplam ölü sayısı ise 570 oldu.