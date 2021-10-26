‘Bu film bitti’

Cumhuriyet Meclisi, iki haftanın ardından dün nihayet toplandı. Meclisin dünkü toplantısına hükümetin durumu, son günlerde yaşanan olaylar damga vurdu. Genel kurulda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “yeni görevlendirme yapılana kadar hükümet göreve devam edecek” yönündeki sözleri eleştirildi. YDP Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, istifa etmiş hükümetten 26’yı bulmasının beklenmesini eleştirdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Tatar’ı eleştirerek, “Bu film artık bitti, sil baştan başlamamız lazım” dedi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 14.50’de başlayan toplantıda önce UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğu istifa mektubu bilgiye sunuldu.

Genel kurulda daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar’ın “yeni görevlendirme yapılana kadar hükümet göreve devam edecek” yönündeki açıklaması okundu.

Arıklı Tatar’ı eleştirdi; neyi bekliyorsun?

Bakan Arıklı, istifa etmiş hükümetten 26’yı bulmasının beklenmesini eleştirerek, bunun anlamsız olduğunu ifade etti.

“Hem kaçıp, elinizi taşın altına koymayacaksınız, hem de şikayet edeceksiniz” diyerek muhalefeti eleştiren Arıklı’nın konuşması sırasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümet ile ilgili tutumunu da eleştirerek, yanlış yaptığını ileri sürdü.

Bu parlamentodan bir icraat hükümeti çıkabileceğine inandığını ifade eden Arıklı, UBP’nin kurultayının beklenmesinin son derece yanış olduğu görüşünü dile getirdi.

Bakan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçim tarihi belirlemesi konusunda neyi beklediğini sordu.

Erhürman: Bu film artık bitti

CTP lideri Erhürman konuşmasında, bir zorlamanın, hiçbir şekilde normal olmayan bir uygulamanın ülkeye kaybettirdiklerinin Aralık ayından bu yana ciddi şekilde acı çekerek yaşandığını söyledi. Hükümet krizinin ülkeyi bir krizin ortasında yakaladığını ve Meclis’in nisap krizinin hükümet kurulduğu günden bu yana yaşandığına işaret eden Erhürman, 10 aydır nisap krizinin yaşandığını vurguladı.

Nisap sağlanamadığı için bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini vurguladıklarını söyleyen Erhürman, krizi daha iyi yönetebilmek için sundukları hükümet önerilerinin ret edildiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da hükümeti kurma görevi konusunda yaptığı açıklamalarından ötürü eleştiren Erhürman, halkın ve ülkenin gailesini çeken bir yapının bulunmadığını söyledi.Hükümetin sadece 12. ve 13. maaşlar konusunda sıkıntı yaşamayacağını, bütçenin de geçirilemeyeceğini savunan Erhürman, bütçe geçmezse, 2022’nin birinci ayının maaşının ne olacağını sordu.“Bu film artık bitti, sil baştan başlamamız lazım” diyen Erhürman, 10 ay içinde verilen hasarın, onlarca yıllık bir hasar olduğunu kaydetti.

Özersay: Yapılan yanlışlar düzeltilmeli

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmaya gerek olmadığını belirterek, doğal olmayan yollardan dışardan yamayla hükümet kurulmaya çalışmasının sorunlara yol açtığını ve kurulan bu hükümetin de kara leke olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Bu meclisin, toplanamama sorununun şimdi yaşanmaya başlanmadığına işaret eden Özersay, “O zaman istifa edilmiş olsaydı, erken seçim tarihi belirlenir ve geçici hükümetin kurulmuş olurdu” dedi.

Özersay, tüm bunlar yapılmadığı için devletin, meclisin itibarsızlaştığını savunarak, halka, devlet için canını verenlere yazık edildiğini belirtti.

10-11 aydır yaşananlardan herkesin sorumlu olduğunu ve halkın da ders alması gerektiğini söyleyen Özersay, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun destek verdikleri için komiteden geçtiğine işaret ederek, bu tavırlarını meclisin açılması ve tasarının geçmesi konularında da koruyacaklarını söyledi.

Özyiğit: Oyalama taktiği

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 5 aydır sürüncemede bırakılan oyalama taktiği uygulanan bir kararın alınmasını bekliyorlar diyerek, bütçenin açıkla geçtiğini, Ankara’dan para geleceğinin hayal edildiğini söyleyerek, hayallerin değil gerçeklerin peşinden gitmek gerektiğini belirtti.

Başbakan Ersan Saner’in istifa sürecine de değinen Özyiğit, ayakları yere basan üretim politikalarıyla yola çıkmayı arzuladıklarını kaydetti.

Özyiğit, çiftçilerin sorunlarını gidermek için toplandıklarını belirterek, konuşmasını tamamladı.