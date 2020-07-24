Teknoloji kurbanı

Suna ERDEN

Girne’de 2019 yılında kaldığı pansiyonda bir kişiye ait cep telefonunu çalan Eyüp Canlıer’i çağrı takip sistemi yakalattı. Zanlı çaldığı telefonu aylar sonra kullanmaya başlayınca anında tespit edildi. Tutuklanan zanlı ifadesinde telefonu Girne’de bir dükkândan aldığını öne sürse de polis yaptığı araştırmada doğru söylemediğini tespit etti. Zanlının ayrıca ülkede kaçak yaşam sürdüğü de ortaya çıktı.

Soruşturmasını tamamlayan polis, zanlıyı dün mahkemeye çıkararak, teminat talep etti.

Aylar sonra yakalandı

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 11 Ekim 2019 tarihinde Girne’de Beycanlar Pansiyonda S.K. isimli şahsa ait bin 250 TL değerindeki Samsung marka cep telefonunun kimliği meçhul şahıslar tarafından çalındığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, çağrı takip sisteminde söz konusu cep telefonuyla zanlının konuştuğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının geçtiğimiz gün tespit edilerek tutuklandığını belirterek, ifadesinde cep telefonunu bir dükkândan aldığını iddia ettiğini söyledi.

Polis, zanlının bu ifadesinin araştırıldığını ancak söz konusu işyerinden telefon aldığına dair kanıt bulunamadığını belirtti.

Polis memuru, ayrıca zanlının ifadesinde bir arkadaşının adını verip, onunla telefon almaya gittiğini iddia ettiğini, söz konusu şahıstan ifade aldıklarını ancak onun Canlıer ile telefon almaya gitmediğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 5 Ağustos 2015 tarihinden beridir ülkede kaçak yaşam sürdüğünü de belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yasal statüsünü dikkate alarak, 20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.