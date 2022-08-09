Günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 kazançla 2.795,06 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.802,83 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 46,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,07 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,81 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, açıklanan şirket karlılıklarının genel olarak beklentileri aşması ile pay piyasalarında yükseliş eğiliminin korunduğunu bildirdi.

Hazine'nin dün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde borçlanma maliyetinin yüzde 17,51'e gerilemesi ve düşüş eğilimindeki kredi risk priminin Borsa İstanbul'un pozitif ayrışmasını sağladığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.820 seviyesinin direnç, 2.750 ve 2.720 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, hafta genelinde ise yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon ile İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Altının kilogramı bir milyon 42 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı bir milyon 42 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük bir milyon 20 bin lira, en yüksek bir milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak bir milyon 42 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 880 milyon 974 bin 617,7 lira, işlem miktarı ise 2.818,31 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 975 milyon 670 bin 985,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.