‘Gereken yapılmadı’

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekrteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Gerekli lobi çalışmasını yapıp, ilgili yasa ve tüzükler incelenip resmi başvurular yapılsaydı ve 9 Ağustos tarihi gelmeden neden katılamayacağımız hukuken ve siyaseten sorgulansaydı İslam Spor Oyunlarında gençlerimiz yer alabileceklerdi” dedi. Hasipoğlu, 9-18 Ağustos’ta Konya’da gerçekleşecek İslami Dayanışma Oyunları’na KKTC’nin davet almamasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, İslam Dayanışma Spor Federasyonuna üyelik başvurusu yapılmadığına dikkat çekti. Yapılan açıklamalardan 2005 yılında İslam Oyunları Federasyonu tüzüğünde değişiklik yapıldığının anlaşıldığını belirten Hasipoğlu, “Ancak bu tarihten çok önce biz zaten Gözlemci Üye statüsünde dahi olsa İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) her türlü organizasyonunda (spor dahil) aktif olarak yer alma hakkını elde etmiştik. Örneğin daha önce İslam spor oyunlarına katıldık, tüm zirvelerinde Cumhurbaşkanlığı seviyesinde katılıyoruz, tüm ekonomik ve siyasi zirvelere bakanlar düzeyinde katılınıyor” dedi. Hasipoğlu, kazanılmış haklardan mahrum bırakılırken konunun siyasi yönünün neden sorgulanmadığını, neden yargı yoluna başvurulmadığını anlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Kimse bizim hatırımıza davet göndermez

İslam İşbirliği Teşkilatının mevzuatında Üyelik ve Gözlemci Üyelik statüsünün tanımlandığını kaydeden Hasipoğlu, gözlemci üyeliğin, normal üyelikten birçok farkı olsa da (örneğin yetkili organlarda oy hakkı olmaması gibi) Gözlemci Üyelerin İİT'nın birçok organizasyonunda yer alabildiğini kaydetti. Hasipoğlu, “İİT üyelik statümüzü gözden geçirdiğimiz zaman, Türkiye Cumhuriyetinin desteğiyle ciddi kazanımlarımızın olduğu görülmektedir. Ancak bu kazanımlara, son 10 yılda hiçbir ekleme yapmamışız! Hali hazırda elde edilen bu kazanımlara baktığım zaman, katılamamamız için hiçbir sebep görememekteyim. Tabi katılım için çaba gösterilmemişse, kimse bizim hatırımıza davet göndermez” dedi.

Bize bu hak, daha önceki yıllarda verildi

Oğuzhan Hasipoğlu yayımladığı bildiride şu hukuki ve siyasi değerlendirmede bulundu.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Yasasının 3. Maddesi, Üyelik şartlarını, 4. Maddesi ise Gözlemci Üyeliği düzenlemektedir. Yasanın 4. Maddesi kimlere gözlemci üyelik hakkı verildiğini açıklamıştır. Bu maddeye göre BM üyesi olan ve Dış İşleri Bakanlarından oluşan Kurulun tümünün olumlu oyu ile bir Devlete (State) bu üyelik hakkı verilmektedir. Kıbrıs Türk Devleti adıyla bu hak ülkemize verilmiştir. İşbu Madde de, 3 önemli unsur öne çıkmaktadır; tüm devletlerin olumlu oyu, Devlete verilen bir hak olması (State ifadesi), sonuncusu da BM üyesi olma kriteri. Bize bu hak, daha önceki yıllarda verildiğinden, BM üyesi olmadan bu hak bize tanınmıştır. Diğer bir ifadeyle bize aslında müktesep bir hak ihdas edilmiştir. Bunu söylerken yorum yapmıyorum, aynı maddenin hemen altında şu paragrafa dikkat çekmek isterim; “bu yasadaki hiçbir hüküm, mevcut üyenin haklarına halel getirmez”. Bu yasadaki hiçbir hüküm dediğine göre, bu madde geçici üyelik için de kıyasen uygulanabilen bir genel düzenlemedir. Zira biz hem İİT, hem de İslam Spor geçici üyeyiz ve hukukun en temel kuralıdır ki, aksine bir hüküm yok ise; üye olduktan sonra yapılan düzenlemeler ancak yeni girecek olan üyeleri bağlar. İslam Spor Oyunları Federasyonun tarafımıza verdiği veya vereceği olumsuz yanıtlara karşı kullanabileceğimiz en önemli hukuki argüman bu olmalıydı.”