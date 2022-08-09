Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi dün 2021-2022 adli yılı kapatırken, başkentin suç profili ortaya kondu. Lefkoşa bölgesinde 2022 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında 816’sı ağır, 496’sı basit olmak üzere bin 312 suç dosyası tazmin edildi. Kapanış oturumunda suç oranlarının geçtiğimiz adli yıla göre arttığı belirtildi.

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, bu yıl 816, geçen yıl ise 591 cürüm dosyası tanzim edildiğini söyleyerek, bu yıl rakamlara bakıldığında ağır suçlarda yüzde 38 artış olduğunu vurguladı.

Oturumda Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan da bilgi verirken, 270 kapasiteli cezaevinde şu an 722 tutuklu bulunduğu açıklandı.

Tutukluların çoğunluğunu yabancı uyruklu kişilerin oluşturduğu belirtildi.

Beşerler: Suç oranları arttı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2021-2022 adli yılı kapanışını gerçekleştirdi. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki kapanış oturumunda Savcı Ergin Atıcı, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi Müfettiş Muavini Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, 1 Ocak 2022 tarihinden 8 Ağustos 2022’ye kadar 816 adet cürüm (ağır suç) dosyası tanzim edildiğini açıkladı. Beşerler, 816 dosyadan 570’inin mahkemeye sevk edildiğini, 246’sıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Beşerler, bu yıl aynı tarihler arasında 496 adet kabahat (basit suçlar) dosyası tanzim edildiğini; 357’sinin mahkemeye sevk edilirken, 139’uyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Beşerler, geçen yıl 591 cürüm dosyası tanzim edildiğini söyleyerek, bu yıl rakamlara bakıldığında yüzde 38 artış olduğunu vurguladı.

Beşerler, kabahat suçlarında ise yüzde 7 artış olduğuna değindi.

Polis Müdürü Beşerler, bu artışın büyük kısmının askeri yasak bölgeyi ihlal ve mahkeme emrine riayetsizlik suçu nedeniyle olduğunu belirtti.

Beşerler, Lefkoşa’da 8 Ağustos tarihi itibariyle hücrelerde 4’ü kadın, 15’i erkek 19 kişinin tutuklu bulunduğunu mahkemeye aktardı. Beşerler, 19 kişiden 5’inin izinsiz ikamet, 4’ünün sirkat, 3’ünün askeri yasak bölgeyi ihlal ve diğer suçlardan tutuklular olduğunu belirtti.

375 kişi başardı

Savcı Ergin Atıcı, tanık olarak Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Müfettiş Muavini Mustafa Hidayet, 2016 yılından düne kadar kurula yılları arasında 645 kişinin başvurduğunu söyledi.

Süreci 375 kişinin başarı ile tamamladığına değinen Hidayet, 102’sinin süreci ihlal ettiğini anlattı. Hidayet, heyetin bu süreçte 14 kişiye denetimli serbestlik hakkı tanıdığını, 5’inin süreci başarı ile tamamladığına, 5’inin süreci ihlal ettiğine, 2’sinin yargılanıp ceza aldığına ve 3’ünün sürecinin devam ettiğini anlattı. Hidayet, 2016 yılında laboratuvarda çıkan yangın sonucu bu tahlillerin gerçekleştirilemediğini, tahlillerin 2020 yılında yapılmaya başlandığını söyledi. Hidayet, 2021 yılında ise Eğitim Bakanlığı ile istişare içinde Denetimli Serbestlik sürecindeki kişilere eğitim verilmeye başlandığını anlattı.

246 dava sonuçlandı, 256 dava beklemede

Savcı Ergin Atıcı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Eylül 2021 tarihinde askıda 118 davayla devraldığını söyledi. Atıcı, 7 Ağustos’ta ağır ceza mahkemesine 256 yeni havale olduğunu belirtti. Atıcı, bugüne değin toplam 246 adet dava neticelendiğini ve yoğunluğun her yıl arttığını söyledi. Atıcı, ağır ceza mahkemesinde görev yapan diğer savcı arkadaşlarıyla birlikte mahkemeye özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.