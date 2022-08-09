Kötü tablo

Son 40 günde ülke genelinde 245 trafik kazası meydana geldi; 103 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kazalar sonucu 8 milyon 188 bin 350 TL tutarında hasar meydana gelirken, trafik suçu işleyen 4 bin 331 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis açıklamasına göre; 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde 68 kaza meydana geldi, bir can kaybı oldu, 22 kişi yaralandı. Meydana gelen kazalar sonucu bir milyon 941 bin 350 TL’lik hasar oluştu. Trafik kontrollerinde suç işlediği belirlenen bin 264 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Ülkede 4 Temmuz- 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında meydana gelen 71 trafik kazası sonucu ise 26 kişi yaralandı. Can kaybı olmazken, bir milyon 363 bin TL tutarında hasar oluştu. Trafik kontrollerinde suç işlediği belirlenen 941 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Yine polis raporlarına göre; 11 Temmuz-17 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde 44 trafik kazası meydana gelirken, bir kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı bir milyon 126 bin 500 TL oldu. Ülke genelinde yapılan denetimler sonucu suç işlediği tespit edilen 560 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ülkede 25 Temmuz- 31 Temmuz 2022tarihlerini kapsayan süre içerisinde ise toplam 63 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 20 kişi yaralanırken, bir milyon 624 bin 500 TL tutarında hasar meydana geldi. Trafik kontrollerinde suç işlediği belirlenen 817 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 1-7 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içinde meydana gelen 66 trafik kazasında, 23 kişi yaralandı. Kazalarda toplam hasar miktarı ise 2 milyon 127 bin TL oldu. Ülke genelinde yapılan denetimler sonucu suç işlediği tespit edilen 749 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.