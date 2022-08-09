Tüm işlemler mercek altında

Suna ERDEN

Yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Güzelyurt Telefon Dairesi muhasebe personeli olan Dilek Asova ile Zehra Çizer hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebi ile Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların 2019 yılından itibaren 256 bin TL para çaldıkları belirtildi. Zanlıların geriye dönük tüm işlemlerinin mercek altına alındığını açıklanırken, polis soruşturma için ek süre istedi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinde görevli polis memuru, Güzelyurt Telefon Dairesi muhasebe bölümünde çalışan zanlılar Dilek Asova ve Zehra Çizer’in, 2019 ile 2022 yılları arasında gün sonu işlemlerinden elde edilen paraları evrakta sahteleme yaparak eksik gösterilmesini sağladıklarını anlattı. Zanlıların, Gelir ve Vergi Dairesine 256 bin 96 TL nakit parayı göndermeyip zimmetlerine geçirdiklerinin tespit edildiğini söyleyen polis, şikâyet üzerine mahkeme emri ile zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında, 7 kişiden ifade alındığını, sayının artabileceğini belirterek Telefon Dairesinde Maliye’den atanan müfettişlerin teftişinin devam ettiğini aktardı. Polis, zanlıların geriye dönük tüm işlemlerinin mercek altına alındığını belirtti.

Zimmete geçirilen miktarın artabileceğine de vurgu yapan Çelebi, zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine zanlıların tutukluluk süresini 4 gün daha uzattı.