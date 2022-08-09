Ceza davası açılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (Kıb-Tek) ihalesiz yakıt alımıyla ilgili Yasa Gücünde Kararname’nin iptali için açtığı dava, hükümet tarafından Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlükten kaldırılması nedeniyle geri çekildi.

CTP’nin, ihalesiz yakıt alımıyla ilgili mahkemeye taşıdığı Yasa Gücünde Kararname’nin iptali davası dün sabah görüşüldü. Mahkeme, yargı masraflarını hükümetin ödemesine karar verdi, CTP, söz konusu kararnamenin Anayasaya aykırılığını tescillemek adına davayı sürdürme kararı aldı.

Bu kapsamda, kararnamenin Anayasaya ayrılığının tespit edilmesi halinde polisten, ilgililerin yargılanması adına ceza davası açılması talep edilecek.

Dava sonrası açıklamada bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasa gücünde kararnamenin geri çekildiğini ancak çok sayıda ihalesiz yakıt alımının gerçekleştiğini anımsattı. Erhürman, "Biz bu davayı bitirmeyeceğiz. Bu ülkenin zarara uğratıldığını biliyoruz" dedi.

Hükümet yargılama masraflarını karşılayacak

Erhürman, ara emrinin konusuz kaldığını, ancak Mahkeme’den bu Yasa Gücünde Kararname’nin Anayasa’ya aykırı olduğunun tespit edilmesini talep ettiklerini ifade ederek, Mahkeme’nin ara emri amaçları bakımından davalı tarafı, yani hükümet tarafını yargılama masraflarını karşılamaya mahkum ettiğini kaydetti.

Kendilerinin davaya devam edeceklerini belirten Erhürman, “Bizim bu davayla amaçlarımızdan biri Anayasaya aykırılığı tespit ettirmek ve polise yapacağımız şikayette hukuka aykırı bir şekilde ülkenin zarara uğratıldığını iddia etmek. Yoksa Anayasa’ya aykırılık tespit edilmezse, bizim hukuka aykırı bir şekilde zarara uğratıldığı iddiamız da zayıflayacaktır. Biz bu davayı bitirmeyeceğiz, biz bu davaya devam edeceğiz” dedi.

Eğer bu yöntem izlenmezse, ülkenin hukuk sisteminin sıkıntıya gireceği görüşünü ortaya koyan Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Aksi takdirde, ülkenin Bakanlar Kurulu’nda oturanlar Anayasaya aykırı, kendilerine göre bir işlem yaparlar, Yasa Gücünde kararname çıkarırlar, ihalesiz ne isterlerse alırlar, tam ara emri görüşüleceği günden iki gün önce ben bunu yürürlükten kaldırdım derler o güne kadar yaptıkları hukuka aykırı alımlar da yanlarına kalır. CTP, bu yapılan hukuksuzlukları bu hükümetin yanına bırakmayacak.”

“Ülkenin hukuk devletini, hak arama özgürlüğünü maskarık haline getirmelerine izin vermeyeceğiz” diyen Erhürman, yargı iş yapamaz hale getirilirse bu memlekette uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözülebilmesi ihtimalinin ortadan kalkacağını, bunu kimsenin yapmasına da izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

