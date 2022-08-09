Suçlarda yabancı sayısı her gün artmakta

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021-2022 adli yılı kapanışında konuşan Başkan Fadıl Aksun, önemli mesajlar verdi. Aksun, mahkemelere yansıyan davalara bakıldığında her geçen yıl yabancı suçlu oranında ciddi bir artış gözlemlediklerini söyledi.

Başkan Aksun, “Özellikle uyuşturucu sanıklarının 3. dünya ülkelerinden gelen üniversite öğrencilerinden oluşunu görmek bizi üzmektedir” dedi.

Başkan Aksun şunları söyledi:

“Dünyada sanal imkanların artması ile değişen suç tiplerinden ülkemizde nasibini almıştır. Özellikle izinsiz sanal bahis ve bundan sağlanan gelirin aklanması ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu faaliyetlerden kazanılan para hacmi oldukça yüksek olmakla birlikte bu paranın aklanabilmesi için çok sayıda kişinin banka hesaplarını kullandırdığının farkında olduğumuzu ve bunun da suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz.

Ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti haricinde tanınıyor olmaması bu açıdan sürdürülen mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

Üçüncü ülkelerle bilgi ve belge alışverişinde yaşadığımız zorluklar suçluların ülkemizi cazibe merkezi olarak görmelerine yol açmakta ve bu durum da ülkemizdeki suç oranın artmasına maalesef katkıda bulunmaktadır.

Huzurumuzdaki suçlu profilini incelerken her geçen yıl yabancı suçlu oranında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Ülkemizin coğrafi büyüklüğüne nazaran topraklarımızın üzerinde kurulu bulunan üniversite sayısı eğitim adası olarak kazandığı unvanın haklılığını ortaya koymakla birlikte huzurumuzda bulunan özellikle uyuşturucu suçlarının sanıklarının da 3. ülkelerden gelen üniversite öğrencilerinden oluşunu görmek bizi üzmektedir.”

Kaçak yaşam ve suç

Aksun, “Ülkemizin eğitim imkânlarından faydalanmak için gelen kişilerin öğrencilik sıfatlarına uygun davranmaları ve toplum kurallarına uymaları gerekir. Bunu yapmayan kişilerin öğrenci sıfatlarının arkasına sığınmalarına müsaade etmemiz mümkün değildir” dedi.

Başkan Aksun şöyle devam etti:

“Yine birçok üniversite öğrencisinin okullarına kayıt yaptıktan sonra eğitimlerine devam etmedikleri ve ülkemizde kaçak olarak bulundukları da gözümüzden kaçmamıştır. Kaçak konumdaki bu kişilerin hayatlarını sürdürebilmek için kaçak iş gücü, uyuşturucu ticareti veya kara para aklama faaliyetlerine giriştiği de gözlemlerimiz içerisindedir. Bu da Üniversitelerimize öğrenci seçiminde daha özenli davranma zorunluluğu getirirken muhaceret makamlarının da ciddi bir denetim yükümlülüğü altında olduğunu ortaya koymaktadır.”

Devletin sırtına yük

Başkan Aksun bir başka konuya da dikkat çekerek, yabancı uyruklu kişilerin ülkenin sınırlarını kasten ihlal ettiğini belitti.

Aksun şunları söyledi:

“Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde çalışan veya bulunan 3. dünya ülkesi vatandaşlarının deport işlemlerinin ülkemizce karşılanacağını bildikleri için kasti olarak sınırlarımızı ihlal etmeye kalkıştıkları ve bunu teyammül haline getirdiklerini ve bu durumun kamu bütçesine ciddi bir külfet oluşturduğunu görmekteyiz.

Tüm teknolojik ve lojistik zorluklara rağmen başta Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünün suçlarla mücadelede ciddi bir emek harcadıklarını görmekteyiz. Yıl boyunca oturumlarımıza katkı koyan başta personelimiz olmak üzere herkese teşekkürü borç biliriz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022, 10:16