Vatandaşlar akın etti

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir yeri bulunan Erenköy Direnişi ve direniş sırasında şehit olanlar, Erenköy’de düzenlenen anıldı. Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Gününün 58’inci yıl dönümü dolayısıyla Erenköy Şehitliği’nde tören yapıldı. devlet ve askeri erkanın yanı sıra genç yaşlı çocuk onlarca vatandaş şehitliğe akın etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özlem Demir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, diğer bazı askeri ve sivil yetkililer ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Anma töreni, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.

Atatürk Büstü açıldı

Törenin ardından protokolün katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk Büstünün açılışı yapıldı, fotoğraf sergisi gezildi. Erenköy Direnişi’nde yaşananlar ve o dönem Türkiye’den gelen desteği konu alan iki senaryo sergilendi, müze gezildi.

Arıkan: Hatadan ders alarak benzer olaylar süratle sonlandırılmalı

Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, törende yaptığı konuşmada, Erenköy Mücahitleri hakkında kısaca bilgi vererek, Türkiye ve İngiltere’de öğrenci olan 563 kişinin 31 Mart 1964’te sandallarıyla Erenköy’e çıkarak, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi için şanlı bir direniş sergilediklerini anlattı. Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türkü’nün milli mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Arıkan, 1964 öncesinde de Erenköy halkının bu mücadeleye önemli katkıları olduğunu anlattı. Milli mücadelesine sahip gençlerin yetişmesi için bütün direnişlerin okullarda öğretilmesinin önemine işaret eden Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Arıkan, “Devleti ciddi anlamda kurumsallaştıralım, güçlü devlet yaratalım, devlet kurumları çalıştırılmalı ve şeffaf bir yapıya sahip olmalıdır. 8.8.2022 piyango biletlerindeki fotoğraf hatasından ders alarak, benzeri olaylar süratle sonlandırılmalıdır. Fotoğraf hatasından dolayı halkımızın büyük bir kısmının hiçbir ayırım yapmadan, tepki göstermesi bizleri ve halkımızı sevindirmiştir” diye konuştu.

Arıkan, “Anavatan Türkiye’nin katkısı olmadan Kıbrıs sorununun çözümünün ne de ekonomik kalkınmamızın mümkün olmadığı kabul edilmelidir” dedi.

Tulga: Yazılan destanın günü…

Erenköy Belediye Başkan Vekili Küfi Tulga ise konuşmasında, “Erenköy Destanı’nın 58’inci yıl dönümü… Bugün Dillirga bölgesindeki köylerimiz olan Erenköy Mansura, Bozdağ, Selçuklu ve Alevkaya köylerinde yaşayan insanımızın burada omuz omuza çarpışarak yazdıkları bir destanın günü” dedi. “Ne acı ki bölgede yaşayan atalarımız, ailelerimiz bir savaşa uyanmak zorunda kaldılar, kimileri evlerini terk edip göçmen oldu, kimileri kendilerini siper edip yıllarca bu dağlarda savaştı” diyen Tulga, “Şehitlerimiz, mücahidimiz, askerimiz, Erenköy halkı hep birlikte kenetlenip o günlerden bugünlere gelebildik” diye konuştu. “Erenköy Direnişi bir destandır” diyen Tulga, “Bu toplumun varlıkla-yokluk mücadelesi, yaşam mücadelesi verdiği bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.

Tulga, “Ne mutlu ki bize ki bugün özgürce bu topraklarda vatanı uğruna şehit düşenlerimizi yad ediyoruz. Savaşan kardeşlerimizi anıyoruz. Şehit düşen kahramanlarımıza, gazilerimize ve köylülerimize şükran ve minnet duygularımızı iletiyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

