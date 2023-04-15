Güvenli liman

Altın fiyatları, küresel piyasalarda doların güç kaybetmesi ve ekonomik verilerin Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığı yönündeki bahisleri artırması sonrasında yükselişini hızlandırarak, üst üste ikinci haftalık kazancını elde etmeye hazırlanıyor.

Bu hafta açıklanan veriler ise ABD’nin iş gücünün soğumaya başladığına işaret ederken, dolar endeksinin ise bir yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. Dolar endeksindeki gerileme ise külçe altını diğer para birimlerini elinde tutan alıcılar için daha cazip hale getirdi.

City Index analisti Matt Simpson da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yumuşak enflasyon verileri, düşük getiriler ve daha düşük bir terminal Fed faiz beklentisinin ardından küresel piyasalarda ABD dolarını satma iştahı altın için büyük bir itici güç oldu." dedi.

Bu gelişmelerin ardından ons altın ise piyasalarda mevcut olan resesyon korkusunun da desteğiyle haftalık bazda şimdiye kadar yaklaşık yüzde 1,39 değer kazandı.

"Tüm gözler ABD perakende satışları, tüketici duyarlılığı ve enflasyon beklentilerinde olacak" diyen Simpson ise verilerin yeterince yumuşak gelmesi halinde altının tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru ilerleyebileceğini belirtti.

Altın enflasyona ve ekonomik belirsizliklere karşı bir koruma aracı olarak görülürken, faiz oranlarındaki artış beklentisinin azalması ise sabit getirisi olmayan altına olan ilginin artmasına yol açtı.

Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan son verilere göre, küresel altın rezervleri şubat ayında net 52 ton artarak üst üste 11 ayında da artış gösterdi.

Yılbaşından bugüne ise merkez bankalarının toplam net alımları, şubat ayındaki alımların da desteğiyle 125 ton seviyesine çıktı.

Şubat ayının en büyük alıcısı 25 ton alımla Çin Merkez Bankası (PBOC) olurken, TCMB ise şubat ayında 15. ayında da altın alımı yaparak rezervlerine 22 ton ekleme yapmıştı.