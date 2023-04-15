Halk isyanlarda

Kıbrıs’ın kuzeyinde uzun süreli elektrik kesintileri dün de devam etti. Elektriği kesilen ve karanlığa mahkum edilen vatandaşlardan Kıb-Tek’e tepki yağdı. Halkın tepkisi üzerine açıklama yapan Kurum yetkilileri, Teknecik Santralinde üretimin 35 megawattan 90 megawata yükseldiğini açıkladı. Öte yandan Kıb-Tek çalışanları ise, sendikanın kararı doğrultusunda eylemlerine dün geç saatlere kadar devam etti. Günlerdir yaşanan gerginlik sendikanın geri adım atmasıyla sonlandı. Sendika, 17 gündür devam eden grevi askıya aldığını açıklarken, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın geri çekilmemesi halinde yargıya başvuracaklarını belirtti.

Gün boyu neler yaşandı

Hükümetin, Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası’nın grev ve eylemleri nedeniyle Tekneci Santraline AKSA mühendislerini göndermesiyle önceki gece başlayan gerilim dün gece geç saatlere kadar sürdü.

Sendikanın grevi nedeniyle ülkenin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandı. Saatlerce elektriksiz kalan vatandaş, isyan noktasına geldi. Halkın kesintilere karşı tepkisi artarken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, Teknecik Elektrik Santrali’nde AKSA ekiplerinin arızalı ve bakımı gerektiren jeneratörlerin devreye alınabilmesi için yaptığı çalışmalar sonucu, çalışan jeneratör sayısının 2’den 6’ya çıkarıldığını açıkladı.

Halkın elektrik ihtiyacını gidermek maksadıyla aynı santralleri çalıştıran AKSA’dan hizmet alındığını, AKSA ekibinin önceki akşam Teknecik Elektrik Santrali'ne girerek dün sabah saatlerinde çalışmalarını tamamladığını ifade eden Aydın, 6 jeneratörün çalışmasıyla elektrik üretiminin 30'dan 90 megawatt’a yükseltildiğini kaydetti. Ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ardından santralden ayrıldıklarını bildiren Aydın, halkı elektriksiz bırakmamak adına çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Sendika geç saatlerde grevi sonlandırdı

Bu arada Teknecik önünde önceki gün bekleyişe geçen sendika dün de eylemini sürdürdü. Santralde görevlendirilen polis ve Çevik Kuvvet Birlikleri de Teknecik’teki bekleyişini sürdü. Gün boyu süren gerginlik gece geç saatlerde sendikanın grevini askıya almasıyla sonlandı. El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na karşı başlattıkları ve 17 gündür devam eden eylemi askıya aldıklarını açıkladı.

Sistem bugün normale dönecek

Cesurer, "Yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Geri çekilmez ise Anayasa Mahkemesi'nde hakkımızı arayacağız." dedi. Cesurer, El-Sen personelinin arızalar için sahada olacağını aktararak, bugün gün içerisinde sistemin normale döneceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023, 09:46