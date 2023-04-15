Gençlere anlatılmalı

“1. Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Çalıştayı”, Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) iş birliğinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına Dr. Rifat Siber, GAÜ adına Prof. Dr. Ulvi Keser ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin konuşma yaptığı çalıştay açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

“Dr. Fazıl Küçük” ve Halkın Sesi” adlı iki oturumlu çalıştayda, öğretim görevlisi, edebiyatçı, yazar ve araştırmacılar sunum yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre açılışta yaptığı konuşmada, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türkü’nün ulusal ve varlık mücadelesinde çok önemi bir isim olduğunu vurgulayarak, Küçük’ün ismini unutmamak, yaşamak ve yaşatmak gerektiğini belirtti.

Dr. Küçük’ün fikirlerini ve düşüncelerini genç ve yeni nesillere mutlaka anlatmak gerektiğini dile getiren Töre, “Bunu yeteri kadar yapabiliyor muyuz? Burada soru işaretleri var ama bu vakıf inşallah böyle bir kıvılcımın başlangıcı olur” diye konuştu.

Dr. Fazıl Küçük’ün hayatını kaybetmesine yakın, “Huzur içindeyim. Kıbrıs Türkü’nün geleceğini artık parlak görüyorum, gelecek endişesi yoktur” dediğini dile getiren Töre, “Yani devlet esastır, cumhuriyet esastır” vurgusu yaptı.

Dr. Fazıl Küçük’ün fikirleriyle, düşünceleriyle, liderlik anlayışıyla kalplerde daima yaşayacağının altını çizen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, “Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun” dedi.

Keser: İki kelime çok şeyi anlatır

GAÜ adına Prof. Dr. Ulvi Keser ise konuşmasında, “Bazen dakikalarca konuşuruz bir etkisi olmaz… Bazen sadece iki kelime pek çok şeyi anlatır” diyerek, bu iki kelime üzerinde durmak istediğini belirtti.

Lefkoşa’da Girne Kapısı’ndan girildiğinde Halkın Sesi Gazetesi, merhum Dr. Küçük’ün muayenesi olduğunu dile getiren Keser, “İsviçre’den mezun” ifadesine dikkat çekti.

Keser, “ ‘İsviçre’den mezun’ ifadesi aslında Kıbrıslı Türklerin 1878’de İngiliz Yönetimiyle başlayan ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kadar devam eden üzerimizdeki İngiliz baskısına karşı direniş gücünün kelimelere dökülmüş hali…” diye konuştu.

“Aslında ufkun ötesini gören bir zihniyet var orada” diyen Ulvi Keser, Dr. Küçük’ün onu bilerek yazdırdığına dikkat çekti. Ulvi Keser, “Bu toprakları vatan yaptıysak o mücadelenin sonucudur. Dr. Küçük’ün İsviçre’den mezun ifadesinin bugüne yansımasıdır” dedi.

Siber: Halkın içindeydi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına Dr. Rifat Siber de bugün eğer Kıbrıs Türkü olarak bir ulusal bilinç, Kıbrıslı Türk kimliği oluşmuş ve bugünlere gelinmişse bunda Halkın Sesi Gazetesi’nin ve Dr. Fazıl Küçük’ün çok büyük katkıları, yönlendirmeleri, mücadeleleri olduğunu dile getirdi.

Dr. Fazıl Küçük’ün hekim, politikacı ve gazeteci olarak çok yönlü halkın içinde olduğunu ifade eden Siber, Dr. Küçük’ün 14 Mart 1942 yılında Halkın Sesi Gazetesi’ni yayına başlattığı zaman Kıbrıs Türk toplumunun henüz milli bilinci olmayan, İngiliz Yönetimi altında bir Müslüman cemaat olduğunu anlattı.

Dr. Fazıl Küçük’ün hiçbir organizasyonu, örgütü ve o dönemde gazetesi olmayan bir toplumda yola çıktığını ifade eden Siber, Dr. Küçük ve Halkın Sesi’ni değerlendirirken, bu saptamanın çok önemli olduğunu söyledi.

“Liderimizin en büyük özelliği ısrarlı ve çalışkan bir şekilde olayların üzerine gitmesiydi… Hiçbir şeyden yılmazdı” diyen Rifat Siber, Dr. Fazıl Küçük’ün bütün değişen süreçlere adapte olduğunu söyledi.

