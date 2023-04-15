Geri adım atılmayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın 17 gün süren eylemine ilişkin olarak vatandaşları mağdur ederek hak aramanın yanlış olduğunu belirtti. Arıklı, Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ne pahasına olursa olsun Pazartesi günü Meclis’ten geçeceğini de vurguladı.

Ortada henüz bir sözleşme olmadığını belirten Arıklı, sadece yetki alınmasının söz konusu olduğunu, buna bu kadar tepki göstermenin ise yanlış olduğunu söyledi.

Arıklı “Kurumu zarara sokacak ve geleceğini karartacak bir şey varsa o zaman grevlere gidilebilir ama ortada bir şey yokken, Kıb-Tek elden gidiyor düşüncesiyle vatandaşı mağdur etmek gerçekten anlamsız” diye konuştu.

Arıklı, Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ne pahasına olursa olsun Pazartesi günü Meclis’ten geçeceğini de vurguladı.

Arıklı “Bu yasa, Pazartesi günü ne pahasına olursa olsun geçecek. Ondan sonra oturur konuşuruz. Sözleşme imzalayıp imzalamayacağımız da belli değil, çünkü bizim AKSA’dan taleplerimiz oldukça sert. Kabul etmeyebilirler. Bu kadar açık söylediğimiz halde sanki sözleşme ile her şey bitecek. Sözleşme şartlı imzalanacak. Kablo ile elektrik gelmeden de 4 yılı aşmayacak” diye konuştu.

Ekonomimiz canlanacak

Yerli havayolu şirketi ile ilgili olarak ise Bakan Arıklı ilk uçuş ile kendisinin de İstanbul’a gideceğini belirtti.

Arıklı, yeni havayolu şirketinin kurulmasıyla bilet fiyatlarının da makul seviyelere indiğini belirterek, “Tek bir uçak bile fiyatlara etki etti. Umarım başka havayolu şirketlerini de piyasaya girmeye ikna ederiz. Ne kadar çok yolcu taşırsak ekonomimiz o kadar canlanacak” diye konuştu.