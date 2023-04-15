Darp ettikten sonra tecavüzde bulundu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da taksi bekleyen Nijerya uyruklu 23 yaşındaki kız öğrenciyi evine götüreceğini söyleyip, aracına aldıktan sonra zorla Dikmen çöplüğü yakınlarına götürdüğü ve orada tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Hasan Berköz, 12 yıl hapse mahkum edildi.

Olayın ardından tutuklandıktan sonra ifadesinde, genç kadının para karşılığı kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini ancak verilen miktarı beğenmediği için aralarında kavga yaşandığını öne süren sanığın iddialarını polis ve doktor raporları çürüttü.

Mahkemede açıklanan raporlarda genç kadında tecavüz bulguları tespit edildiği, vücudunun birçok yerinde darp izi belirlendiği açıklandı. Olay yerinde ise kadına ait çanta ve kıyafetlerin parçalarının bulunduğu belirtildi.

Sanığı 12 yıl hapse mahkum eden Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cinsel suçların giderek arttığına işaret ederek, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Üstünü başını parçaladı

Kararı okuyan Yargıç, son zamanlarda cinsel suçlarda artış olduğuna vurgu yaparak, bu tür suçları işleyenlere ceza verilirken, kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiğini söyledi.

Yargıç, sanığın ilk etapta suçlamaları kabul etmediğini, şikayetçi kadının kendi isteği ve para karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdüğünü belirtti.

Ağır ceza yargıcı, olayın ardından doktor kontrolünden geçirilen genç kadında tecavüz bulgularına rastlanıldığını; vücudunun birçok yerinde darp izi ve ekimozlar tespit edildiğini dile getirdi.

Yargıç, ayrıca olay yerinde genç kadının parçalanmış çantasının kalıntıları, kan izleri ve kıyafet parçaları bulunduğunu belirtti.

Yargıç, yapılan inceleme sonucu olay yerinde bulunan kanın genç kadına ait olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

Issız bir yere götürdü

Yargıç, sanığın eve bırakacağı vaadiyle aracına aldığı genç kadını Dikmen’de ıssız bir yere götürdüğünü, ciddi şekilde darp edip, tecavüz ettiğini ve polise anlatmaması için önce para teklifinde bulunduğunu, kabul görmeyince ölümle tehdit ettiğini kaydetti.

Yaşanan olay sonrası psikoloğa giden genç kadının ağır travma yaşadığını ve halen atlatamadığını kaydeden yargıç, vücut bütünlüğüne karşı işlenen cinsel tecavüz suçlarının kişinin ruhunda da derin yaralar açtığını dile getirdi.

Yargıç, sanığın olay günü aşırı derecede alkollü olduğunu ancak bu faktörün lehinde hafifletici etken olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın yargılandığı 4 davadan suçlu bulup 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu

Sanık, 7 Ekim 2021 tarihinde, saat 00.30’da, Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi yakınlarında, Gönyeli’de bulunan ikametgahına gitmek için taksi bekleyen 23 yaşındaki Nijeryalı B.N.U. isimli şahsın yanına yaklaşıp, ‘taksi’ dedikten sonra genç kadını aracına almıştı. Sanık, evine bırakmak bahanesiyle aracına aldığı genç kadını Dikmen’de ıssız bir noktaya götürmüştü. Genç kadın araç durduktan sonra kapıyı açıp kaçmaya çalışmış ancak, peşinden koşan sanık onu yakalayarak, darp ede ede araca geri bindirmişti. Bu esnada genç kadın sanığı ısırırken, o da Nijeryalı öğrencinin boğazını sıkmıştı.

Sanık aracın arka koltuğunda genç kadına tecavüz ettikten sonra polise gitmemesi için para teklif etmişti. Bu teklifi kabul edilmeyen sanık, genç kadını boğazını kesmekle tehdit etmişti.