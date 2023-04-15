2 ayda 11 evi soydu

Kuzey Kıbrıs’a geldikten birkaç gün sonra Girne bölgesinde seri bir şekilde hırsızlık yapmaya başlayan Onur Özdemir, Şubat ve Mart ayları arasında 11 ayrı eve girdi.

Evlerin kapı ve pencerelerine zarar verip içeri giriş yapan zanlının viski, takı eşyası, parfüm, fotoğraf makinesi, yiyecek malzemesi, el feneri, dizüstü bilgisayar, bavul ve kol saati gibi birçok eşya çaldığı belirtildi.

Genellikle kiralık veya kimsenin yaşamadığı evleri tercih eden zanlının, Nisan ayı içerisinde bir ikametgahın camını kırıp içeri girmeye çalışırken yakalandığı açıklandı.

Soruşturma amaçlı poliste tutuklu bulunan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Suçlarını itiraf etti

Duruşmada olguları aktaran polis memuru Ömer Yavuz, zanlının 2023 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde, Doğanköy, Karakum ve Ozanköy’de bulunan toplam 11 ikametgâhın, birçoğunun kapı ve penceresine hasar vererek, gece vakti girdiğini açıkladı.

Polis, zanlının girdiği evlerden çeşitli markalarda viski, takı eşyası, parfüm, fotoğraf makinesi, yiyecek malzemesi, el feneri, dizüstü bilgisayar, bavul ve kol saati gibi birçok eşya çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının yine 4 Nisan 2023 tarihinde Girne’de bir eve gece vakti girmek üzere camı kırdığı esnada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını bildirdi.

Çalınan eşyaların tümünün bulunduğunu belirten polis, zanlının ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini söyledi.

Zanlının 1 Şubat 2023’te turist vizesi ile ülkeye giriş yaptığını ve şu an ikamet izinsiz olduğunu belirten polis, davaları görülünceye kadar 60 gün süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, hakkında 13 ayrı dava dosyası hazırlanacak olan zanlıyı 60 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.