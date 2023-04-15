Yeni kapı şart oldu

Abdullah SUİÇMEZ

Paskalya tatilini fırsat bilen binlerce Rum dün kuzeye akın etti. Özellikle Metehan, Beyarmudu, Derinya ve Lokmacı kapılarında izdiham yaşandı.

Muhaceret memurları yoğun bir şekilde çalıştığı halde Metehan’da araç kuyruklarının 4 kilometre kadar uzadığı görüldü.

Bazı sürücüler geçiş için 90 dakika beklemek zorunda kaldığını söylerken, bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

Kıbrıslı Rumların yanı sıra dün Lokmacı kapısından çok sayıda yabancı turistin kuzeye geçmesi esnafın yüzünü güldürdü.

“Medya bu konuyu ciddiyetle ele alsın ve iki tarafın siyasilerini yeni kapıların açılması konusunda uyarsın” diyen Arasta esnafı, muhaceret işlemlerini hızlandıracak teknolojik önlemlerin önemine dikkat çekti.

Paskalya tatili nedeniyle Pazartesi gününe kadar geçişlerin yoğun olması bekleniyor.

Maliye Bakanı Şan Metehan’da inceleme yaptı

Bu arada, Maliye Bakanı Ali Şan, yoğunluğun yaşandığı Metehan Sınır Kapısı’nda dün incelemelerde bulundu.

Şan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Metehan Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunları çözmek maksadıyla çalışma arkadaşlarımızla oradaydık. Sayın Başbakanımızın himayelerinde en kısa sürede yoğunluğun giderilmesi için bir çalışma başlatacağız” ifadelerine yer verdi.