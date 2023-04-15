Büyük cesaret

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 7 adet trafonun sabote edilerek kapatılmasının ardından benzeri bir olayın da önceki akşam AKSA Elektrik Santrali’nde son anda engellendiği bildirildi. AKSA Santrali’ne girerek jeneratöre giden akaryakıt vanasını kapatmaya teşebbüs etmekle suçlanan iki kişi, güvenlik tarafından tespit edildi. Santralin güvenlik görevlileri tarafından tespit edilen Mehmet Nay ile Mustafa Kablan dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayla ilgili olgular aktarılarak, zanlıların tutuklu kalması talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, Mehmet Nay ile Mustafa Kablan’ın 13 Nisan 2023 tarihinde, AKSA Elektrik Santrali jeneratörüne giden vanayı kapatarak devre dışı bırakmak amacı ile santralin demir tellerini kaldırarak avlu içerisinde izinsiz girdikleri sırada güvenlik görevlileri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Tespit edilen zanlılarla ilgili kendilerine bilgi verilmesi üzerine harekete geçtiklerini kaydeden polis, Mehmet Nay ile Mustafa Kablan’ın gözaltına alındığını belirtti. Polis memuru, iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, haklarında soruşturma başlatılan zanlıların, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023, 09:46