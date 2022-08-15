Halka hizmet olarak dönmeli

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) basılı ve sosyal medyada duyurduğu ilanlarda KKTC ekonomisi içinde önemli yer tutan Casino sektörünün kamuya düzenli olarak vergilerini ödediğini vurgulayarak, ödenen bu vergilerin halka hizmet olarak dönmesi çağrısı yaptı.

CİB Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek yaptığı açıklamada “yıllardır kamuoyunda sektörün vergi vermediği söylentisi dolaştırılarak, casinolar vergi vermez algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu güne kadar zaman zaman yaptığımız açıklamalarla bunun doğru olmadığını vurgulasak da maalesef bu yanlış algı kamuoyunda ciddi bir yer edinmiştir. Bu nedenle bu aydan itibaren düzenli olarak ödemekte olduğumuz vergi ve harçları kamuoyunun bilgisine getirerek halkımızın doğru bilgiye sahip olmasına katkı” koyacaklarını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre; Casino Sektörü 2022 Yılı Haziran ayı içerisinde devlete toplam 239 milyon 979 bin 107 Türk Lirası vergi ödedi.

Casino İşletmecileri Birliği’nin gündem yaratan devlete ödenen bir aylık vergi ve harçların detayları şöyle;

Ruhsat Harcı: 5 milyon 789 bin Euro

Stopaj: Bir milyon 629 bin dolar

Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi: Bir milyon 792 bin dolar

Türk lirası ile ödenen vergiler ise şöyle:

KDV: 25 milyon 383 bin TL.

Gümrük ödemeleri: 46 milyon 745 bin TL.

Casino giriş ücretleri: 450 bin TL.

