Kuzeyde 57, Güneyde 439 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 57 pozitif vakaya rastlandı bir kişi hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta da 439 yeni vaka tespit edilirken, 2 can kaybı oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 7 bin 850 test yapıldığını, 33'ü yerel 57 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 47 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

1 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 23 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi.

Dün hayatını kaybeden hastayla salgından dolayı ölenler 26'ya yükseldi. Yoğun bakımda 2 hata bulunuyor.

Vakaların 13'ü Lefkoşa, 17'si Gazimağusa ve 3'ü Girne bölgesinden.

Vakaların yerleşim yerine göre dağılımı ise şöyle: Lefkoşa merkezde 5, K. Kaymaklı 3, Gelibolu 1, Ortaköy 1, Yenişehir 2, Surlariçi 1; Girne Lapta'da 3; Gazimağusa merkezde 3, Yeniboğaziçi 1, Maraş 4, Sakarya 3, Larnaka Yolu 1, Baykal 1, Karakol 2, Karakeşli Bölgesi 1, Kaliland Bölgesi 1.

Toplam test sayısı 739 bini aştı

Bakanlığın açıklamasına göre; Covid-19’da genel durum ise şöyle: tapılan toplam test sayısı 739 bin 515, toplam vaka sayısı 4 bin 369, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 3 bin 924, tedavisi devam eden vaka sayısı 419, pandemi merkezindeki hasta sayısı 90, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 327, toplam kaybedilen hasta sayısı 26,yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.

Kronik sorunları vardı

Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden hastanın 85 yaşındaki İ.A.(E) olduğunu açıkladı. Hastanın Covid-19 tanısıyla 22 Mart 2021 tarihinden beri Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi. Hastanın, hipertansiyon ve koroner arter rahatsızlıkları bulunduğu da açıklandı.

Güneyde iki günde dört ölüm

Güney Kıbrıs'ta son 24 saate yapılan 42 bin 257 test sonucunda 439 yeni vaka saptandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'taki toplam vaka sayısı 45 bin 430'a, toplam ölü sayısı ise 256'ya yükseldi.

Bu arada güneyde önceki gün de Covid-19’dan dolayı iki kişi hayatını kaybederken, 48 bin 432 test sonucunda 360 yeni vaka tespit edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakaları sayısal olarak aynı düzeyde kalmaya devam ederken, tedavi görenlerin sayısında düşüş gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, önceki gün hayatını kaybedenlerin 85 ve 75 yaşlarında iki kadın olduğunu belirtirken, 49’u ağır olmak üzere 185 kişinin ise hastanelerde tedavi altında olduklarını vurguladı.

Durumları ağrı olan 49 hastanın 19’u ise entübe durumda.

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Yeniboğaziçi'nde pozitif vaka

Kuzeyde dün tespit edilen 57 vakadan birinin Yeniboğaziçi’nde çalışan bir işçi olduğu belirtildi. Yeniboğaziçi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bölgede kiracı olarak sakin bir işçinin pozitif olduğunu ve gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu . Açıklamada şunlar belirtildi:

“Değerli belde halkımız Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid- 19 vakalarının bir tanesi Yeniboğaziçi’nde kiracı olarak köy merkezinde ikamet etmektedir. Covid- 19 testi pozitif olan arkadaşımız ülkemizde çalışma izinli olarak bulunmaktadır. Konuyla ilgili gerekli tedbir ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Belediyemiz tarafından istişareli bir şekilde alınmıştır. Değerli halkımız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım.”

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 09:51