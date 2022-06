Hükümete seslendi

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan asgari ücretin yeniden belirlenmesi, hayatın ucuzlatılması için adım atılmasını istedi.

Asgari ücretin 6 bin 90 TL, Mayıs ayı itibarıyla 4 kişilik bir ailenin sadece zorunlu gıda harcamasının 8 bin 676 TL olduğunu ifade eden Bengihan, “Asgari ücretli açlık sınırının altındadır, açtır… Bu şekilde yaşayan yüzbinlerce özel sektör çalışanı var… Bu zihniyetle devam eder, asgari ücreti en az enflasyon oranı kadar artırmazlarsa halk hükümeti bu koltuklarda oturtmayacak…” dedi.

Asgari ücrete 1 Ocak 2022’de artış yapıldığını ancak Türk Lirası’nın her gün değer kaybetmesiyle alım gücünün erdiğini belirten Bengihan, 2021 yılının Mart ayında 3 bin 828 TL olan asgari ücretin 332 sterline, bugünse 6 bin 90 TL olan asgari ücretin 291 sterine denk geldiğini belirtti.

Her ayın açlık sınırını kamuoyuyla paylaşan KTAMS, Mayıs ayıyla ilgili açıklamasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaparak, asgari ücretin minimum hayat pahalılığı oranında artırılmasını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu düzenlemeyi yapmak için bir an önce toplanmasını talep etti.

Sendika adına konuşan Başkan Güven Bengihan, 31 Mayıs itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 8 bin 676 TL, 6 bin 90 TL olan asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın da 2 bin 586 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Bengihan, “Pahalılık aldı başını gidiyor, yoksullaşma nedeniyle gençler ülkeyi terk etmek istiyor ama Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla ilgili gündem yok. Hükümetin önceliği Ceza Yasası’nda değişiklik yapmak… Yazıklar olsun…Demokrasimize, düşünce ve ifade özgürlüğümüze pranga vurulmasına da izin vermeyeceğiz” dedi.