3 yıl yatacak

Güzelyurt’un Terminal bölgesinde faaliyet gösteren kebap salonunu kundaklayan 4 kişiden biri olan

Arif İri hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın işlediği ‘kundakçılık’ suçunun uzun süreli hapis öngördüğünü söyledi. Kundakçılık suçunun tehlikeli bir suç olduğuna vurgu yapan yargıç, sanığın patronu Abdullah Yıldırım’ın sigortadan para almak için kirasında olan işyerini kundaklattırdığını belirtti. Yargıç Murat Soytaç, sanık Arif İri’nin patronunun yönlendirmesiyle benzin kullanarak, iş yerini kundakladığını söyledi.

Kundaklama sonucu işyerinde 47 bin TL hasar meydana geldiğini ifade eden Soytaç, sanığa oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Bir patron 4 kişi yakalanmıştı

Güzelyurt’un Terminal bölgesinde faaliyet gösteren Özgülen Kebap salonu 24 Ağustos 2015 tarihinde saat 04.15 sıralarında yanıcı madde dökülerek kundaklanmıştı.

Olay yerinde yapılan incelemede kebap salonunda, içerisinde yanıcı madde olduğu tespit edilen 24 adet pet şişe emare alınmıştı.

Abdullah Yıldırım’ın işlettiği Özgülen Kebap salonunun bir aydır faaliyette olmadığı ancak yangına karşı 19 Kasım 2015 tarihine kadar sigortalı olduğu belirlenmişti.

Yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntüleri sonucu Arif İri, Abdullah Yıldırım, Hidayet Duran ve Mehmet Şimşekatan yakalanmıştı.