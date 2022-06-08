"Bu bir tehdittir"

Meclis Genel Kurulunun dünkü toplantısı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.10’da başladı.

Güncel konuşmalar öncesinde sunuşlar yapıldı ve Meclis İç Tüzüğü'nün 62. maddesi uyarınca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı.

HP Genel Başkanı Özersay’ın, Meclis’te herhangi bir milletvekilinin HP sözcüsü veya temsilcisi olarak kabul edilmesi ya da herhangi bir milletvekilinin HP adına söz alması HP adına oy doğrultusunu açıklaması ya da parti görüşü belirtmesinin mümkün olmadığına ilişkin tezkeresi okundu



Erhürman: Ekonomik sıkıntılar boyumuzu aştı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir internet gazetesinde yayımlanan açıklamasıyla kendisine tehdit savurduğunu öne sürerek Polis Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulundu.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ya yazılanların kendi ifadesi olmadığını açıklamasını ya da istifa etmesini istedi. Erhürman, "Tehditlere pabuç bırakacak değiliz, herkes haddini bilsin" dedi.

“Ekonomik sıkıntılar boyumuzu aştı” diyen Erhürman, insanların alım gücünün gün geçtiğine azaldığını, birilerininse gündemi değiştirme çabasında olduğunu kaydetti.

Düşünce özgürlüğünü kısıtlayan yasa tasarılarının Meclise getirilmesini ve yaşanan tartışmaları anımsatan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kıbrıs Tercüman” isimli bir gazeteye verdiği demece dikkat çeken Erhürman, Tatar’ın gazetede yazılanların kendisinin ifadesi olmadığını kamuoyuna açıklamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Bak Erhürman seni uyardım anlamadın. Bu ülkede anavatana kim dil uzatırsa gerekeni bizzat ben yaparım” şeklindeki açıklamasını eleştirerek, bunun bir tehdit olduğunu belirtti ve Polis Genel Müdürlüğü’ne açık çağrıda bulundu.

“Bana, iflah olmaz Rum sevici diyecek, bu bana açık tehdittir” diyen Erhürman, Polis Genel Müdürlüğüne açık çağrı yaptığını vurguladı.

Talat: Kukla Hükümetin ipleri

Genel kurulda ilk güncel konuşmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat yaptı.

Talat, “Paralel Yönetim Yapılanması ve Kukla Hükümetin İpleri” konusunda yaptığı konuşmada, hükümetin gayrı meşru olduğunu vurgulayarak, kurulan kukla hükümetin iplerinin başkalarının elinde olduğunu ileri sürdü.

TC-KKTC arasında imzalanan ekonomik protokole atıfta bulunan Talat, Kıbrıs İşleri bakımından en tepede bulunan Fuat Oktay’ın, protokol konusunda tam yetkili olduğunu anımsattı.

Bu protokolün iktisadi ve mali alanların dışında çok fazlası olduğuna işaret eden Talat, protokole göre, kurumların yetkililerinin bir nevi devredilmesini içerdiğini kaydetti.

Protokolle verilen yetkilere değinen Talat, bir diplomatik misyonun görevlerini örnek vererek açıkladı.

Devletten devlete ilişkiye örnek veren Talat, TC büyükelçiliğinin bu tarif edilenden çok çok fazlasına dahil olduğunu kaydetti.

Arıklı: Ne yapalım

YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Talat’a cevaben yaptığı konuşmada, bir milletin tarihine ve köklerine sahip çıktıkça millet olabileceğini kaydetti.

“Ne yapalım Osmanlı'ya ait eserleri yıkıp kıralım mı” diye soran Arıklı, müdahale sizin lehinize yapılırsa, iyi başkasının lehine yapılırsa kötü mü olur diye sordu.

2004’te yapılan seçimlerde müdahale olup olmadığını soran Arıklı, CTP-ÖRP hükümetini hatırlattı.

Şahali: İstibdat dönemi yasaları"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali’ “Ekonomik Yıkım Demokrasi Kaybına Yol Açamaz!” konulu güncel konuşmasında, UBP’li milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu’nda bulunmamasını eleştirdi.

Dün mecliste yaşananlara değinen Şahali, ülkenin gerçek gündeminin her bir hanede yaşanan yangın olduğuna işaret ederek, önceki gün Meclis'e getirilen yasalardan bazılarının “toplumun açım” demesinin bile önüne geçen yasa tasarıları olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nda çıkan kararların altındaki imzalardan bütün bakanların sorumlu olduğunu, her bir bakanın bunlardan haberdar olmak zorunda olduğunu vurgulayan Şahali, bazı bakanların kendi bakanlıkları için çıkan kararlardan haberdar olmadıklarını belirtti.

Dün Meclis'e getirilen yasaları “istibdat dönemi” yasaları olarak niteleyen Şahali, tarihteki istibdat dönemi hakkında bilgiler verdi.

Arıklı: Ankara sizinle yürürse iyi mi?

Daha sonra söz alan YDP Genel Başkanı, Bayındırlık, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Ankara federasyonu savunur ve sizinle yürüse iyidir ama iki devletliliği savunur ve hükümeti desteklerse kukladır mı olur?” diye sordu.

Dün Meclis’te tartışılan yasa tasarısı konusundaki eleştirilerde haklı olunduğunu, tasa tasarısının son halini okumadığını ifade eden Arıklı, dünyanın bütün demokratik ülkelerinde bilişimle ilgili yasalar olduğunu, ülkede bu konudaki mevzuatın yeterli olmadığını söyledi.

Solyalı: Ekonomik ve demokratik fakirleşme

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da, “Demokratik Toplum ve İfade Özgürlüğü” konulu konuşmasında, ekonomik fakirleşmenin yanında demokratik fakirleşmenin de yaşandığını öne sürdü ve muhalefet olarak mücadele alanlarını geniş tutmak durumunda bırakıldıklarını söyledi.

Solyalı, bugün Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in “yasal günler” temennisinde bulunduğunu öne sürerek, bunun “yasaların ihlal edildiğinin” açık bir göstergesi olduğunu savundu.

“Halkı susturmaya yönelik” yasa tasarılarının Meclis’e getirildiğini, Bakan Arıklı’nın ise bu yasaların “her şekilde geçecek” şeklinde ifadelerinin, “hodri meydan” mesajı taşıdığını savundu ve “ bu yasalar geçmez” şeklinde yanıt verdi.

Solyalı, ülkedeki birçok yasanın değiştirilmesini öngören bir Protokol ile karşı karşıya olunduğunu, bir Protokolün yasaları değişmesini öngörmesi halinde, Meclis’ten onay alması gerektiğini savundu ve Protokol’ü uygulamaya koymadan önce komitelere iletip iletmeyeceklerini sordu.

Hamzaoğulları: İhalede Karpaz yolu var mı?

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Dipkarpaz Burun Yolu ve Sokakta Ekmek Parasını Kendi Kazanmaya Çalışan İnsanlar” konulu konuşma yaptı.

Dipkarpaz köyünden, buruna kadar yolla ilgili bölge halkının açıklama istediğini dile getiren Hamzaoğulları, Türkiye’de çıkılan ihalede yolun olup, olmadığını sordu.

Yaz sezonuna girildiğini ifade eden Hamzaoğulları, bu konuda ciddi bir açıklama istediğini söyledi. Hamzaoğulları, yolun kış aylarından başlanarak, Mart-Nisan aylarında turizme açık hale gelmesi gerektiği inancında olduğunu belirtti.

Şahiner, veri güvenliğini sordu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “E-Devlet Projeleri ve Veri Güvenliği” konulu konuşmasında, TC ile KKTC arasında imzalanan mali protokol nedeniyle bu konuşmayı yaptığını belirtti. Şahiner, kişisel verilerin güvenliğinin tehlike altında olduğunu savundu.

Şahiner, vergiyle ilgili işlemlerin ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasının, vergilerin dijitalleşmesi sonucunu getireceğini anlattı. Bunu yüze göze bulaştırma lüksü olmadığını belirten Şahiner, TC’deki yazılım sektörünün fark yarattığını, itici güç olduğunu söyledi.

E-devletle ilgili bir onay yasa tasarısının gündeme geleceğine dikkat çeken Şahiner, e-devletle yapılan ve yapılacak tüm projelerin tutulduğu merkezin Türksat tarafından yürütüleceğini dile getirdi ve kişisel verilerin risk altında kalacağını savundu.

Kürşat: Millet aç, borç batağında

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “Yok Oluşa Sürüklenen Hayvansal Üretim ve Süt Sektörü” konulu konuşmasında, ülkede enflasyonun alıp başını gittiğini kaydederek, döviz kurlarının yükseldiğini ve zamların peşi sıra geldiğini ifade etti.

“Millet aç, millet borç batağında, derdi geçimdir” diyen Kürşat, ülkede üretimi bitirmeye yemin etmiş bir hükümet olduğunu iddia etti.

Ekmeğin 7 TL olduğuna dikkat çeken Kürşat, yeni akaryakıt zammı geleceğinin halk arasında konuşulduğunu söyledi.

Rogers: Sadece tek bir dünya var

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, “Dünya Çevre Günü ve Turizm Adamızdaki Çevre Felaketleri” konulu konuşmasında, bu yıl çevre günü temasının “Sadece tek bir dünya” olduğunu söyledi.

“Sadece bir ülkemiz var” diyen Rogers, “Ülkenin turizm adası değil çöp adası olma yolunda ilerlediğini” öne sürdü.

Bu konuda “vatan hainliği” yapıldığını iddia eden Rogers, “Bu yaz Girneliler Girne’de denize girebilecek mi?” diye sordu.

Akpınar: YÖDAK ne yapmalı?

DP Milletvekili Serhat Akpınar, “Yüksek Öğrenimde ülke politikamız ve YÖDAK’ın ne yapması gerektiği” başlığıyla Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Akpınar, ülkenin BM’ye üye olmadığını ancak üniversitelerin çoğunun BM’ye üye olduğunu belirterek, dünyanın farklı yerlerinden öğrenci ve öğretmenin sağlanan güven sebebiyle ülkeye geldiğini kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 13 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek.

