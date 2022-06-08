Hastalar mağdur

Özlem ÇİMENDAL

Ülkenin en büyük devlet hastanesi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda gaz tedarikinde yaşanan sorunlardan dolayı sıcak su bulamıyor. Başta Onkoloji Servisi olmak üzere hastanenin tüm birimlerine sıcak su verilemezken, hastalar ve sağlık çalışanları mağdur oldu.

İlgili firmanın son bir haftadır hastaneye gaz vermediği, sistemlerin çalışmadığı, bu nedenle sıcak su bulunmamasından dolayı hastaların duş alamadığı, sağlık personelinin de sıkıntı yaşadığı belirtildi.

Durumu ağır olan, yatakta tedavi gören birçok hasta sıcaklıkların artığı şu günlerde duş alamamaktan dert yanarken, yakınlarının hastaları kendi özel araçları ile eve götürüp duş aldırdığı belirtildi. Evlerinde duş alan hastaların tekrar hastaneye giderken, Diyalog’a ulaşan birçok hasta yetkililerin soruna bir an evvel çare bulması çağrısında bulundu.

Para yok, gaz yok

Ödeme yapılmadığı için hastaneye gaz verilmediği belirtilirken, ödemenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi. Ayrıca geçmişten kalan borç olduğu da öğrenilirken, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın ödemelerle ilgili ne tür adımlar atacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Başhekim Özyılkan: Gaz yok, sıcak su akmıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan Diyalog’a yaptığı açıklamada gaz eksikliğini doğrularken, “Hastanede gaz yok. Çok az miktarda gelen gaz da bitti. Hastanede sıcak sular gaz eksikliği nedeniyle akmıyor” dedi. Gaz tedarikinde ekonomik anlamda yaşanan sorunla ilgili bilgisi olmadığını dile getiren Özyılkan, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili çalışma yaptıkları bilgisini aldığını ancak sorunun ne zaman çözüleceği veya gazın tedarikinin ne zaman yapılacağının henüz daha net olmadığına işaret etti.