Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. Kendinde de suç olduğunu, bakan olarak sorumlu olduğunun altını çizen Oğuz, "Yargının kararına göre biz de suçluyuz. Gereken yapılsın” dedi.

O dönemde de bakanlık koltuğunda oturan Oğuz, Özkurt’un hapis cezasına çarptırılmasına çok üzüldüğünü belirtti.

KKTC’nin su projesindeki tamirin ne zaman biteceğine dair her gün merak ettiğini söyleyen Oğuz, yapılan yayının seçim yasaklarıyla ilgili bir durum olmadığı görüşünü paylaştı. Tamirle ilgili kamuoyu ve halkı bilgilendirdiklerini ifade eden Oğuz, “YSK Başkanı’na açılış olmayacağını, suyun yeniden akışının sağlanacağını söyledik.” dedi. Kendinde de suç olduğunu, bakan olarak sorumlu olduğunun altını çizen Oğuz, "Yargının kararına göre biz de suçluyuz. Gereken yapılsın.” dedi. Yaşananların hangi yönden siyasi propaganda olarak değerlendirildiğini bilemediğini belirten Oğuz, “Kontrol amaçlı oradaydık, gerçekten üzgünüm.” dedi. Oğuz, “Vicdan olarak rahatsızım. Siyasiler o zaman seçim yasaklarında ülkeye hiç mi hizmet etmesin?” ifadelerini kullandı.

Tepki yağdı

BRTK müdürü Meryem Özkurt’a 2 ay hapis cezası verilmesi başta siyasiler olmak üzere büyük bir kesimin tepkisine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medyadan bir açıklama yaparak, “Mahkeme kararını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kamuoyu vicdanını derinde yaralayarak infial uyandırdığını gözlemlediğim bu konuda, kamu vicdanının rahatlatılması için yetkili mercilerin gereken adımları ivedilikle atacağına inanmaktayım” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da Meclis kürsüsünden bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Geçitköy’ün açılışı nedeniyle kamu yayıncılığı yapan BRT Müdürü Meryem Özkurt’un 2 aylık hapis cezasına çarptırıldığını belirten Arıklı, “Verilen hüküm son derece fahiş… Şimdiye kadar Kıbrıs’ta böyle bir basın emekçisine yayın yaptığı için, seçim yasaklarını çiğnedi diye böyle ağır bir ceza verilmedi” diye konuştu.

Kamunun haber alma hakkı var

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Özkurt hakkında verilen tutukluk kararı ile ilgili açıklama yaparak verilen cezanın ağır bir karar olduğunu dile getirdi, gerçekleştirilen yayın ile kamunun haber alma hakkının yerine getirildiğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Canaltay, “BRTK müdürü olarak her zaman görevini en iyi şekilde yapan, halkının haber alma kalitesini, haberciliği hep ileri götürme hedefinde olan kıymetli arkadaşım Meryem Çavuşoğlu Özkurt’a yapılanı büyük haksızlık olarak görüyorum” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da sosyal medyadan bir açıklama yaparak, “BRT ve muhaliflerin son 3 yıllık ilişkisi maalesef mümkün olan en dar noktada. Mecburi haller ve bireysel alınabilecek inisiyatifler dışında kanal UBP yayın organı adeta” ifadelerini kullandı.