Kötü siyasetin kurbanı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, 2020 yılının Ekim ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında uygulanan seçim yasaklarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 2 ay hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün açıklanan karar bir ilk olma niteliği taşırken, Özkurt’un yargılandığı Seçim ve Halk Oylamasına aykırı harekette bulunma suçunun 2 yıl hapis öngördüğü belirtildi.

Karar duruşmasında Özkurt’un Yüksek Seçim Kurulu'nun yasakladığı Geçitköy'deki töreni canlı yayınladığı belirtildi.

Karar sonrası açıklama yapan Özkurt, “Ben bunu hakketmedim” dedi.

2 yıl hapis öngörüyor

Yargıç Mine Ozankaya’nın baktığı davadan öncelikle Meryem Özkurt’a aleyhindeki dava okundu. Özkurt’un aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini beyan etmesi üzerine Yargıç kararını açıkladı.

Yargıç Mine Ozankaya, Özkurt’un Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına aykırı harekette bulunup, dava konu suçları işlediğine değindi.

Ozankaya, kamu görevinde bulunan kişilerin yasalara uymalarının son derece önemli olduğunu ifade etti. Ozankaya, Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunmanın 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü açıkladı. Ozankaya, seçimlerin anayasal düzende yapılmasının önemine de vurgu yapıp, sanığa 2 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle BRTK Müdürü Meryem Özkurt, 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.

Hazmedemiyorum

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesi ile 2 ay hapse mahkum edilen BRTK Müdürü Meryem Özkurt açıklama yaptı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, kendisinin kamu hizmeti yayıncılığı yaptığını söyledi.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Türkiye-KKTC su iletim hattındaki onarım çalışmasının ardından suyun yeniden baraja akması törenini seçim yasaklarına rağmen canlı yayınlaması ve YSK’nın “yayını kes” talimatına uymadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 ay 20 gün tutukluk kararı alınan Özkurt açıklama yaptı.

Özkurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“O günkü yayında KKTC siyasetçileri konuşmayacak diye anlaşmıştık. Sadece Türkiyeli siyasetçiler konuşacak diye anlaşmamıza rağmen ne yazık ki KKTC’li siyasiler tek tek kürsüye çıkarak konuşma yaptılar. BRT ile birlikte SİM TV hariç, tüm özel kanallar ve web tv’ler de bu yayını verdi.

Ben bugün hala kamu yayıncılığı yaptığıma inanmaktayım. Bu cezayı hak ettiğime inanmıyorum. Ülkede bu kadar hırsız, dolandırıcı ve hak etmediği şekilde makamında oturarak, haksız kazanç sağlayan insanlar ve bürokratlar varken, onlarla ilgili hiçbir şaibe yokken bana verilen bu cezayı ve yapılan uygulamaları hazmedemiyorum.

Ülkem için yaptığım bu yayından sonra siyasilerin de bana verilen bu ceza karşısında nasıl bir tavır izleyeceklerini merakla beklemekteyim.”

