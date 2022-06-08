Kıbrıs’a hayat verecek

Raif UZKAN

“Kıbrıs ve Su: Yapılanlar, Tespitler ve Yapılması Gerekenler” konulu çalıştayına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali M. Başçeri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve AK Parti milletvekili ve eski Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile çalıştayın ev sahipliğini yapan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İTÜ-KKTC Kampüsü yetkilileri ile bazı bürokratlar ve diğer davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çalıştayda yaptığı konuşmada, TC’den su getirilmesinin gündeme geldiği dönemde bazı muhaliflerin bunun Güney Kıbrıs’ın da onayıyla yapılması gerektiğini savunduğunu hatırlatarak, o yıllarda bu vizyonu gösterebilmenin ve sonucunda “imkânsızı başarmanın” önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, su projesinin mimarları TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veysel Eroğlu’na teşekkür etti.

Başçeri: Suya yeni fiyatlandırma yapılmalı

Büyükelçi Başçeri de konuşmasında adalardaki su sorunlarının daima en yakın kara parçasından çözüm üretilerek sonuçlandırıldığını, bu nedenle KKTC’nin su ihtiyacının da TC’den deniz geçişi hattıyla sağlandığına vurgu yaparak, proje için 4,4 milyar TL (600 milyon Dolar) gibi bir miktarın harcandığını, DSİ’nin ayrıca, 245 kilometrelik iletim hatlarını da 2022 yılı içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağının altını çizdi.

Başçeri, Güzelyurt için 5,7 kilometrelik tünel inşaatının tamamlandığını, Anadolu’dan gelen suyun sırasıyla Güzelyalı, Geçitkale Barajı ve nihayetinde kulanım hatlarına verileceğini aktardı.

Başçeri ayrıca, Adanın tüm su kaynaklarının entegre şekilde nasıl yönetileceğinin belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, bugünün iletim ve enerji maliyetleriyle suyun bölgelere ulaştırılmasının maliyetli olduğunu ve suya yeni bir fiyatlandırmanın gerekeceğini ekledi.

Çavuşoğlu: Yeni fikirlere ışık tutacak

Hükümeti temsilen toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da çalıştay sonuçlarının, suyun nasıl yönetilmesi gerektiğine, eksikliklere ve yeni fikirlere ışık tutmasına olanak sağlamasını umduğunu belirtti ve suyun kirletilmemesi, israf edilmemesi, gelecek nesillere taşınması ve fiyatlandırılmasının önemli noktalar olduğunu vurguladı.

Kimler konuştu?

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, gerçekleştirilen çalıştay sonrası çıkacak somut verilerin toplanması ve bir kitapçık haline getirilmesini diledi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı çalıştayda, atık suyun yeniden kullanılması, deniz suyu arıtma, iklim değişikliği ve su kaynaklarının 2100 yılına kadar nasıl etkileneceği, suyun verimli kullanımı, buharlaşmanın önlenmesi, muhtemel taşkınların belirlenmesi ve önlenmesi, kuraklık ve su talebinin nasıl karşılanacağı ile su kalitesi konularının ele alınacağını kaydetti.

Eroğlu, sunum yaptı

Çalıştayın açılış konuşmalarının ardından eski TC Tarım ve Orman Bakanı AKP Milletvekili Veysel Eroğlu, TC’den KKTC’ye boruyla su getirilmesi Asrın Projesi’nin aşamaları ve "Kıbrıs'ın Su Meselesi" konusundaki sunumunu gerçekleştirdi.