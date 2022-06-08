Açık büyüdü

Bütçede revizyona giden hükümet, 2022 için onaylanan 12 milyar 770 milyon TL’lik bütçeyi, 18 milyar 810 milyon TL’ye yükseltti.

Alınan karar Maliye Bakanı Sunat Atun tarafından açıklandı.

Atun, 2022 yılı bütçesinin içinde bulunulan bu enflasyon ortamından dolayı değişen fiyat düzeyleri ve hayat pahalılığı ödeneğinin de bu enflasyon oranına göre 2022 yılının esas bütçesinde öngörülenin çok daha yukarısında olacağından bütçe revizyonuna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Atun, önceki gün Bakanlar Kurulu’nda ek bütçenin geçirildiğini dile getirerek, ek bütçenin yapılmasındaki en temel nedenin, yüksek enflasyonun ülkeye getirdiği olumsuz yansımaları ortadan kaldırabilme olduğunu belirtti. Atun, devletin hizmetleri ve yatırımlarında devamlılığı ve görevini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesine ilişkin mali alanı buna uygun hale getirmek ve Hayat Pahalılığı ödeneğinin yeniden düzenlenebilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Sene başında 2022 yılı için onaylanan bütçenin 12 milyar 770 milyon TL olduğunu kaydeden Atun, bütçenin 12 milyar 770 milyon TL’den 18 milyar 810 milyon TL’ye yükseldiğini belirtti.

6 milyar 40 milyon TL’lik büyüme olacak

Yerel bütçenin 11 milyar 120 milyon TL’den 17 milyara 160 milyon TL’ye yükseldiğini kaydeden Atun, bu şekilde 6 milyar 40 milyon TL’lik büyüme olacağını vurguladı.

Oransal olarak bakıldığında ise genel bütçenin yüzde 47.3, yerel bütçenin de yüzde 54.3 düzeyinde büyümüş olduğuna dikkat çeken Atun, 2022 yılı genel bütçesi yeni çalışmayla bütçe tasarısının 18 milyar 810 TL yükselmiş olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun, yeni bütçe hazırlanırken gelirler tarafının ne kadar artırılabilir öngörüsü yapıldığına işaret ederek, gelirler tarafındaki artış beklentilerinin ise 2 milyar 200 milyon TL öngörüldüğünü belirtti.

En başta HP ödeneği göz önünde bulunuyor

Giderler tarafının ise özellikle kesin unsurlar dikkate alınarak ve ihtiyaca göre giderlerin hesaplandığını dile getiren Atun, en başta personelin Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğinin göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Yeni rakamlara göre, elektrik giderleri, akaryakıt giderleri, cari harcamalar ve yatırım projelerinin öngörüldüğüne dikkat çeken Atun, bu revizyona göre bütçe açığının 6 milyar 520 TL’ye yükselmiş olacağını söyledi.

Yüzde 38’lik bir açık oluşacak

Genel bütçe de yüzde 28.50’lik bir açık oluşturmuş olacağını dile getiren Atun, yerel bütçede ise yüzde 38’lik bir açık oluşturmuş olacağını belirtti.

Bu durumda 2022 bütçesindeki öngörülmüş olan genel açığın yüzde 12’den yüzde 28’e yükselmiş olduğunu söyleyen Atun, yerel açığın ise yüzde 24’den 38’e yükselmiş olduğunu kaydetti.

Yeni bütçenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için 2022 bütçesinde devlet giderlerinden tasarruf edilmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Atun, diğer taraftan da devlet gelirlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Özel sektöre daha güçlü destek vermek hedefindeyiz

Yeni bütçe ile hedeflerinin özel sektöre daha güçlü destek verebilmek olduğuna dikkat çeken Atun, devletin vatandaşının yanında daha güçlü duracağını kaydetti.

Dünyadaki hiçbir krizlerin kalıcı olmadığını, krizlerin hep geçici olduğunu dile getiren Atun, önemli olanın krizleri doğru yönetmek olduğunu vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin makroekonomik politikalarını ülkenin yapısal sorunlarını ortadan kaldıracak eylem ve zaman hedefiyle tasarlamak gerektiğini belirtti.

Bugünü değil yarını düşünmek zorundayız

Dar gelirli vatandaşlara da öncelik verildiğine dikkat çeken Atun, vatandaşı, yüksek hayat pahalılığının olumsuz etkileri ile karşı karşıya bırakmamak için hazırlıklar yapılığını vurguladı.

Atun sözlerini şöyle tamamladı:

“Ortalama 5-6 yılda bir meydana çıkan küresel krizlere, ne kadar daha az yapısal sorunlarla yakalanırsak o kadar daha dayanıklı hale gelir ve bu krizleri daha kolay atlatırız. O yüzden bugünü değil yarını düşünmek zorundayız.”