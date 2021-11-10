Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıl dönümü olan bugün, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenler ve etkinliklerle anılacak. Bu arada Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla video yayımlayan Cumhurbaşkanlığı, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü 83’üncü ölüm yıl dönümünde, sevgi ve saygıyla anıyoruz” açıklamasında bulundu. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın videosu "İki devlet tek önder” etiketiyle yayınlandı.

Sirenler çalacak

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bugün tüm ilçelerde anma törenleri düzenlenecek.

Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.00’da, ikinci tören ise saat 09.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Gazimağusa’da gerçekleştirilecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayacak.

Girne’deki anma töreni ise Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayacak.

Güzelyurt’ta Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni de saat 08.55’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. İskele’de 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Lefke’deki tören ise saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

Gün dolayısıyla Geçitkale’de de tören yapılacak. Tören, Geçitkale Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle başlayacak.

Akdoğan’daki tören Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da başlayacak.

Mehmetçik’teki anma töreni ise Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 09.00’da yapılacak.

Sucuoğlu: Benzersiz izler bırakıyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sucuoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı sürece Türk ulusunun karanlık günlerden kurtulması için olağanüstü bir mücadele verdiğini ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş izler bıraktığını kaydetti.



Başbakan Sucuoğlu, “Başkomutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 83. Yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.” dedi.

Sennaroğlu: Atatürk’ü asla unutmayacağız

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinde kendisine ışık vererek yol gösteren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü asla unutmayacağını vurguladı.

Amcaoğlu: Şükranla anıyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Amcaoğlu, “Bugün, askeri başarılarının ardından kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır bir devlet olması hedefiyle fikri ve vicdanı hür nesillerin yetişmesine rehberlik eden Atatürk'ün 83’üncü ölüm yıldönümü. Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 83’üncü yıldönümünde sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Büyük devlet adamı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu halkıyla birlikte İstiklal mücadelesini zafere ulaştırmış, büyük devlet adamı ve lider olarak, ülkesinin modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir” dedi.

Arıklı: Diğer milletlere yol gösterdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Gücünü milletine olan sevgisinden, inancından ve güveninden alan Atatürk'ün başarıları, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol gösterici olmuştur” dedi.

Yeniden Doğuş partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çakıcı: İlkeleri rehberimiz

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Parti Başkanı Mehmet Çakıcı yayımladığı mesajda, “Atatürk ilke ve devrimleri Türk ulusu yanı sıra dünyadaki mazlum uluslara rehber olmaya devam ediyor. Ülkemizin yer aldığı bölgede yaşanan siyasi istikrarsızlık ve işlenmekte olan insanlık suçlarına bakıldığında Atatürk ilkelerinin ne kadar yaşamsal olduğu bir kez daha net olarak anlaşılmaktadır.

Kimler mesaj yayınladı?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü vesilesiyle; Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And birer mesaj yayınladı.