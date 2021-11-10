Tarih tekerrür edebilir

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, karma oyun seçmen ve bireylerin özgürlüğü olduğunu söyledi. 6 siyasi partinin genel başkanlarının Danışma Kurulu’nda bir araya geldiğini hatırlatan Özersay, bütçe konusunun konuşulduğunu söyledi; bütçenin geçirilip seçime gidilecek olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Özersay, CTP ve UBP’nin 2018 tarihinde restleştiğini ve bütçenin geçmeden seçime gidildiğini hatırlattı.

Ersan Saner’in UBP genel başkanı olduğu dönemde, Şubat 2022’nin ilk haftasının seçim tarihi olarak konuşulduğuna işaret eden Özersay, "O toplantıda seçim yasaklarının bir an öce yürürlüğe girmesini kabul etmediler. Partizanlık yapılacağını düşündüğümüz için karşı çıktık” dedi.



Özersay ayrıca, mevcut durumda UBP ve hükümete dışarıdan destek veren YDP’nin seçimin Şubat ayına kalmasına rıza vermediğini ifade etti.Katıldığı bir televizyon programında Seçim ve Halkoylaması Yasası için kurulan Ad-Hoc komiteye de değinen Özersay, komitenin seçim takviminin başlayacağı zaman olarak gösterilen 25 Kasım’a kadar çalışacağını belirtti. HP lideri Özersay, komite kararların oy birliğiyle alınacağını, oy birliği sağlanmazsa seçim yasasının değişmeyeceğini belirtti.

Karma oy, bireylerin özgürlüğüdür

‘Karma oyla ilgili görüşlerini paylaşan Özersay, karma oyun seçmen ve bireylerin özgürlüğü olduğunu belirtti. Herhangi bir partiye mühür vurmak istemeyen seçmenlerin olduğunu ifade eden Özersay, “Özgürlüklerin kısıtlanması veya kesilip atılması doğru değil” dedi. Özersay, karma oyun basitleştirilebileceğini dile getirerek, “İlçelerdeki en az, en çok kuraları kaldırılabilir” dedi.

Seçim ertesi hükümette olacağız

Erken genel seçim sonrası için iddialı konuşan Özersay, “Seçim ertesinde koalisyon ortağı olarak hükümette olacağız. Vatandaşa hizmet etmeye talibiz” dedi. Partisinin koalisyon ortağıyken yaşadıklarından dersler çıkardığını anlatan Özersay, bazı konularda daha soğukkanlı davranılması gerektiğini, bunun koalisyonların ömrünü uzatacağını da sözlerine ekledi.