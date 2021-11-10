3 ay bölgede

Fransız donanmasına ait ‘Auvergne’ firkateyninin, Larnaka Limanı’na demirlediği haber verildi.

Geminin kaptanı Paul Merveilleux Du Vignaux, düzenlenen basın toplantısında, Rum Yönetimi’nin Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki en önemli ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Fileleftheros’a göre, geminin kaptanı Paul Merveilleux Du Vignaux, firkateynin Fransa’nın sahip olduğu sekiz çok amaçlı firkateyn içerisinde 5’inci sırada olduğunu belirtti.



“Auvergne’nin” önümüzdeki Ocak ayına kadar Doğu Akdeniz’de kalacağını da açıklayan Paul Merveilleux Du Vignaux, geminin son üç yıl içerisinde 11 kez Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini ifade etti.Önümüzdeki Cuma Doğu Akdeniz’de Rum ve İtalyan deniz kuvvetleriyle koordineli bir askeri tatbikat icra edileceğini de bildiren Merveilleux Du Vignaux, bu tür iş birliklerinin ilişkilerinin kalitesini aynı zamanda Fransa’nın güvenilir ve hatırı sayılır bir ortak olduğunu gösterdiğini savundu.Bugünlerde, Baf’ta “ATL2” tipi bir deniz devriye uçağı geliştirildiğini de dile getiren Merveilleux Du Vignaux, bunun Fransa’nın Akdeniz’in bu bölümünü ne kadar önemli olarak addettiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.