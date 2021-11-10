‘Alım gücü korunmalı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, vatandaşın ekonomik gücünün korunması gerektiğini belirterek, “Kimse TL’ye müdahale edilmesini beklemiyor. Vatandaşın alım gücünü korumaktır önemli” dedi.

Erhürman, 4’lü hükümet döneminde hayat pahalılığını normal hayat pahalılığının üzerinde hesaplayıp ödediklerine dikkat çekerek, azınlık hükümeti döneminde ise hayat pahalılığının dondurulduğunu kaydetti.

Erhürman, orta sınıfın her geçen gün daha da aşağıya gittiğini belirterek, bir senedir memlekette UBP kurultayından başka bir şey konuşulmadığını söyledi.

Okunan hükümet programı hakkında da yorum yapan Erhürman, “Söz konusu programın kısa olmasını eleştirecek değilim. 2 buçuk aylık bir hükümet. Ama sen bu programının içerisine kabloyla elektrik getirilmesini söylüyorsan ve alım gücünü etkileyecek bir madde koymazsan, bu yanlıştır” diye konuştu.

Bu zihniyetin ülkenin ekonomik sorunları konusunda gailesinin olmadığını vurgulayan Erhürman, “Bir şey olmak için siyaset yapıyorlar. Halka hizmet için siyaset yapmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Orta sınıf aşağıya gidiyor



Aylardır uzun vadeli kalkınma planından bahsettiklerini belirten Erhürman, “Hükümet programına almışlar. Oraya yazıp da 2 buçuk aylık bir yapıda bu konuda hiçbir çalışma yapılamayacağını biliyorum” dedi. Bu zihniyetin Kıbrıs Türk halkına ‘Bizden bir şey olmaz, Türkiye’den para gelmezse hiçbir şey yapamayız’ mesajı vermeye çalıştığını ifade eden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı orta sınıfları aracılığıyla ayakta duruyordu. Şimdi orta sınıf giderek aşağıya gidiyor. Ekonomik yapı çökecek. Oraya doğru gidiyoruz ama arkadaşlar gailesini dahi çekmiyor” dedi.

Samimiyetten hiç emin değilim

Seçim sistemiyle ilgili de konuşan Erhürman, karma oy hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Seçime az bir süre kala bu konuyu tartışmaya açmayla ilgili samimiyetten hiç emin olmadığını belirtti.

Erhürman, “2 buçuk ay kala bir seçime, yıllardır süregelen sistemi tartışmaya açmak düşündürücüdür. Böyle bir konu tartışılacaksa kamuoyuna açık bir şekilde ve belli bir süreye sahip ortamda tartışılması doğrudur” dedi.

Siyaset, program üzerinden yürütülmeli

CTP’nin yıllardan beridir bu konu hakkındaki görüşünün de belli olduğunu kaydeden Erhürman, “Siyasi program üzerinden yürütülmesi gerekir siyasetin. Kişiler değil partiler siyasi program ortaya koyar. Karma oy kişilere oy vermeyi doğuran siyasi bir unsurdur. Partiler disiplinli davranırlar bizde. Bunun istisnaları çok azdır. Karma oy sisteme bir şey kazandıran bir unsur değildir. Programların yarışması esnasında sıkıntılar yaratan bir unsurdur. Karma oyun çok doğru olmadığı açıktır. Ama seçime 2 buçuk ay kala bu konu açılırsa, konu başka bir yere gelir” diye konuştu.

6 partinin 6’sının da evet demesi durumunda sorun olmayacağını ifade eden Erhürman, 2 büyük partinin karmayı kaldırmasının demokratik olmadığını vurguladı. “Sokağın gündemiyle siyasetin gündemi ne zaman koparsa siyaset kaybeder” diyen Erhürman, alım gücüne müdahale edilmesinin öneminin altını çizdi.