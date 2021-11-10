Geç bile kalındı

Uzun süredir bakım ve onarım bekleyen Girne Antik Limanı’nın iyileştirilmesi için nihayet adım atıldı. Girne Antik Limanı’nda bulunan tarihi Gümrük Binası’nın restorasyonu ve liman içerisindeki duvarların temizlenmesi ve derzlenmesi işlemlerine dün itibariyle başlandı.

Girne Antik Limanı İyileştirme ve Restorasyon Projesi kapsamında ilk etabı başlatılan çalışmaların devam edeceği; ikinci etapta zemin, su, kanalizasyon ve teknik altyapı işleri, üçüncü etapta binaların cephelerinin ele alınacağı, dördüncü etabının ise deniz içi ve mendirek ile ilgili olduğu belirtildi. Limandaki çalışmaların 5 ay süreceği açıklandı.

Dört etapta yapılacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Turizm Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairelerinin teknik ekipleriyle çalışmaları yerinde inceledi. Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, ülkenin tanıtım yüzü olan tarihi Girne Limanı’nı iyileştirmek, hak ettiği görünüme kavuşturmak istediklerini söyledi.

Projenin ikinci etabının, zemin, su, kanalizasyon ve teknik altyapı işleri olduğunu belirten Ataoğlu, bu etapla ilgili olarak Girne Belediyesi ile yazışmaların devam ettiğini, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, hızlı bir şekilde ihaleye çıkmayı hedeflediklerini belirtti.



Projenin üçüncü etabının binaların cephelerinin yekpare görünümü, dördüncü etabının ise, deniz içi ve mendirek ile ilgili olduğunu belirten Ataoğlu, zemin ve altyapı çalışmalarını kapsayan ikinci etapla ilgili ihalenin seçim yasaklarına takılmaması için Yüksek Seçim Kurulu ile görüşme yapacaklarını, ihaleye çıkmak için izin isteyeceklerini söyledi.

5 ay sürecek

İlk etap çalışmalarını yürüten firmanın, 5 ay sürmesi öngörülen çalışmaları 2-3 aylık bir dönemde tamamlayabileceğini aktardığını dile getiren Ataoğlu, eski Gümrük Binası, ilk etabın Zincirli Kule, Cafe 34 ile Carob arasındaki tarihi kulenin restorasyonunu kapsadığını ifade etti.

Girne Belediyesi’nin, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden limanda bulunan 2 binanın dış cephesinin, dairenin belirleyeceği şekilde aslına uygun olarak restore etmek için yaptığı talebin de olduğunu ifade eden Bakan Ataoğlu, Bakanlık yetkililerinin belediye ile hafta içinde yaptıkları görüşmelerde bu konunun gündeme geldiğini dile getirdi. Ataoğlu, çalışmaların bir milyon 800 bin Türk Lirasına mal olacağını ifade etti.

Ataoğlu, iki tarihi binanın restore edilerek, Girne Belediyesine verilmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.