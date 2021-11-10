Limasol buluşması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Limasol’da bir görüşme yaptıkları haber verildi.

Görüşmenin gündeminde, iki ülke arasında stratejik bir işbirliğinin kurumsallaştırılması, aynı zamanda iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 24 Şubat 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti.



Haberde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Al Nahyan’ı, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin Rum Yönetiminin deniz bölgelerindeki ileri sürülen “yasadışı eylemleri” konusunda bilgilendirdiği de belirtildi.Gazete “diplomatik kaynaklara” dayanarak “BAE’nin Rum Yönetimi’nin tezleri karşısında muhafaza ettiği destekleyici tezler, aynı zamanda Türkiye karşısındaki geniş tutumları göz önüne alındığında iki ülkenin koordinasyonunun oldukça önemli olarak addedildiğini” de öne sürdü.