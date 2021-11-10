Can kaybı yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 160 yeni vaka tespit edilirken, 117 hasta taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 266 yeni vaka tespit edildi. Her iki kesimde de can kaybı olmazken, kuzeyde tespit edilen vakaların 136’nın yerel olduğu belirtildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, yapılan 15 bin 684 testten 160’ının pozitif çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yayınlanan verilere göre, 160 pozitif test sonucunun, 136’sı yerel. Dün Covid vakası 117 kişinin de taburcu edildiği belirtildi. Pozitif çıkan testlerin 2’si yurt dışından gelenlerden alınan örneklerde, 22’sinin de gözetim altında tutulan temaslılardan alınan örnekler olduğu belirtildi.

Vakaların 40’ı Lefkoşa, 54’ü Girne, 32’si Gazimağusa, 5’i İskele, 3’ü Güzelyurt, 2’si de Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 15.684

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 160

Ülke dışından gelen vaka sayısı : 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 22

Yerel vaka sayısı: 136

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 117

Yapılan toplam test sayısı: 3.689.801

Toplam vaka sayısı: 23.684



İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 22. 184Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1411Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 36Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 1369Toplam kaybedilen hasta sayısı: 91Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1262

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 454

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 493

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6397

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 79.286

Güneyde son durum

Güney Kıbrıs’ta ise 266 yeni vaka tespit edilirken, dün can kaybı olmadı. Toplam ölüm sayısı 576 olarak kaldı. Toplam vaka sayısı ise 126.497'ye ulaştı. Ayrıca dün yapılan test sayısının 57.173 olduğu açıklandı.