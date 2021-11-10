Can kaybı yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 160 yeni vaka tespit edilirken, 117 hasta taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 266 yeni vaka tespit edildi. Her iki kesimde de can kaybı olmazken, kuzeyde tespit edilen vakaların 136’nın yerel olduğu belirtildi.
KKTC Sağlık Bakanlığı, yapılan 15 bin 684 testten 160’ının pozitif çıktığını duyurdu.
Bakanlıktan yayınlanan verilere göre, 160 pozitif test sonucunun, 136’sı yerel. Dün Covid vakası 117 kişinin de taburcu edildiği belirtildi. Pozitif çıkan testlerin 2’si yurt dışından gelenlerden alınan örneklerde, 22’sinin de gözetim altında tutulan temaslılardan alınan örnekler olduğu belirtildi.
Vakaların 40’ı Lefkoşa, 54’ü Girne, 32’si Gazimağusa, 5’i İskele, 3’ü Güzelyurt, 2’si de Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
Covid-19 genel tablo
Dün yapılan test sayısı: 15.684
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 160
Ülke dışından gelen vaka sayısı : 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 22
Yerel vaka sayısı: 136
İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 117
Yapılan toplam test sayısı: 3.689.801
Toplam vaka sayısı: 23.684
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1411
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 36
Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 1369
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 91
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1262
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 454
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 493
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6397
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 79.286
Güneyde son durum
Güney Kıbrıs’ta ise 266 yeni vaka tespit edilirken, dün can kaybı olmadı. Toplam ölüm sayısı 576 olarak kaldı. Toplam vaka sayısı ise 126.497'ye ulaştı. Ayrıca dün yapılan test sayısının 57.173 olduğu açıklandı.